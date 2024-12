Luis Ortiz, reconocido por su papel en la jet-set marbellí y ex marido de la condesa alemana Gunilla von Bismarck, falleció el pasado 16 de septiembre a los 74 años en el hospital Quirón de Marbella. Ortiz llevaba años luchando contra un cáncer de próstata y había estado recibiendo tratamientos de quimioterapia y diálisis en el servicio de oncología del centro donde murió, rodeado de sus seres queridos. Aunque no se divulgó la causa exacta de su fallecimiento, se sabe que su salud había estado deteriorada en los últimos tiempos. Atendiendo a su expreso deseo, no se llevó a cabo un velatorio ni se instaló una capilla ardiente. No obstante, sí se celebró una misa en Marbella para que familiares y amigos pudieran rendirle un último adiós.