Este 6 de diciembre está siendo un día de emociones intensas y opuestas para Carlo Constanzia. La felicidad por el nacimiento inminente de su primer hijo con Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos y nieta de la carismática e inolvidable María Teresa Campos, convive con la tristeza por la repentina pérdida de un amigo y compañero de trabajo. Qué caprichosa es la vida, que en un mismo día puede arrebatar una existencia y regalar otra, recordándonos lo frágil e impredecible de nuestra experiencia humana.

El mundo de la interpretación se encuentra conmocionado tras conocerse el fallecimiento, ocurrido el 5 de diciembre, de José de la Torre a los 37 años. El actor andaluz padecía una grave enfermedad diagnosticada recientemente, y su partida ha dejado un vacío en quienes compartieron con él momentos dentro y fuera del set. José, conocido por sus papeles en exitosas series como Amar es para siempre, Vis a Vis y Servir y Proteger, destacó especialmente por su participación en la serie Toy Boy, donde trabajó estrechamente con el hijo de Mar Flores. Curiosamente, esa misma tarde, Alejandra ingresaba al hospital para dar a luz.

José de la Torre en una fotografía de ‘Plano a Plano’. (Foto: Redes Sociales)

La productora Plano a Plano, responsable de la serie, expresó su pesar a través de Instagram: «Siempre recordaremos tu sonrisa, tu energía, vitalidad y cercanía en cada rodaje y en cada momento». Este mensaje ha resonado en la comunidad artística y ha sido secundado por colegas como Cristina Castaño, quien expresó estar en shock al enterarse, y Luisa Martín, quien escribió: «No pienso hablar de ti en pasado, cariño. No, porque sé que vas a seguir organizando cada cena y cada espacio (…) Me parte el corazón pensar que no volveré a escuchar tu voz, pero yo voy a seguir hablándote».

Con casi medio millón de seguidores en Instagram, el intérprete había logrado construir una conexión especial con sus fans, quienes llevaban meses notando su ausencia en redes sociales, un espacio donde solía ser muy activo. Tras conocerse la noticia, familiares y amigos se han reunido hoy en el tanatorio de Montilla, Córdoba, para despedirle en la más estricta intimidad. Su cremación está prevista para hoy mismo.

Compañeros de Toy Boy , entre ellos Jose de la Torre y Carlo Constanzia. (Foto: Redes Sociales)

Mientras tanto, Carlo vive un momento agridulce. Aunque está feliz por la llegada de su hijo, la pérdida de un amigo tan cercano no deja de ser un golpe difícil de asimilar. En una entrevista previa para Men’s Health, José hablaba sobre la relación entre los actores de Toy Boy: «Por supuesto, creo firmemente que el resultado que se ve en pantalla es fruto de la relación que nosotros tenemos como amigos. Es verdad que era algo muy delicado porque durante el rodaje pasamos muchas horas juntos, vivimos juntos en el hotel, entrenamos y bailamos juntos, y es un experimento que podría haber salido mal […] pero fue todo lo contrario porque se gestó una gran amistad, y a día de hoy, seguimos hablando todos los días y tenemos una relación de hermanamiento».

José de la Torre, cuyo talento trascendió la pantalla, comenzó su camino en el mundo del espectáculo gracias a la música. Su primera experiencia frente a las cámaras fue como protagonista de un videoclip de Nena Daconte. Sin embargo, su pasión por la interpretación lo llevó a estudiar en la Escuela de Arte Dramático de Málaga, donde empezó a brillar en obras como Romeo y Julieta. Su dedicación lo catapultó a la fama gracias al papel de Iván en Toy Boy, un personaje que marcó un antes y un después en su carrera.