Alejandra Rubio y Carlo Costanzia se encuentran en la especial cuenta atrás para convertirse en padres de su primer hijo. Será en las próxima semanas, si todo va según lo previsto, cuando el bebé llegue a la familia. Mientras llega ese esperado momento, Alejandra Rubio continúa con sus diversos compromisos profesionales y, tras llegar a las inmediaciones de su casa de Madrid después de asistir en calidad de colaboradora al programa Vamos a ver, atendió a los medios de comunicación.

En un primer momento se pronunció acerca de los presuntos rumores de crisis que circulan en cuanto a su relación con el actor se refiere. «No hay ningún problema por mucho que quieran», insistió. «Se dicen muchas cosas que no son verdad y el titular siempre es el mismo», añadió. «Nosotros no tenemos ningún problema por mucho que quieran», prosiguió la nieta de María Teresa Campos.

Alejandra Rubio en Madrid. (Foto: Gtres)

El importante papel de Carlo Costanzia

Alejandra Rubio aseguró que, ahora, que queda poco para ser madre los nervios empiezan a aflorar. «Estamos muy nerviosos los dos con el bebé. Yo estoy muy nerviosa», expresó la sobrina de Carmen Borrego. Sin embargo, también reveló el importante papel de Carlo Costanzia. «Él intenta tranquilizarme», aseguró con una sonrisa.

Carlo Costanzia y Alejandra Rubio en Sevilla. (Foto: Gtres)

Un inesperado anuncio

Fue a finales de junio, cuando Alejandra Rubio y Carlo Constanzia anunciaron a golpe de entrevista que se convertirán en padres de su primer hijo. Un inesperado anuncio que provocó, sin duda, una vorágine de reacciones en el papel cuché, ya que por aquel entonces tan sólo llevaban unos meses saliendo. Sin embargo, eso no ha sido un impedimento para dar este importante paso en sus vidas.

Alejandra Rubio saliendo de Mediaset. (Foto: Gtres)

» Estoy de tres meses y casi dos semanas. Todavía no sabemos si es niño o niña», expresó Alejandra Rubio en la revista ¡Hola! Por otro lado, también contó cómo llevó los primeros meses de embarazo y aseguró que «al principio no fue fácil». «e repente, el cuerpo empezó a hacer cosas raras… Cansancio, muchas náuseas… He tenido de todo. ¡Qué diga Carlo!», añadió.» «No lo ha llevado muy bien, pero es normal por el desequilibrio hormonal tan grande que debe de tener. Alejandra se cierra mucho con ciertas comidas y su carácter es un poco más fuerte», indicó por su parte Carlo. «Él siempre está muy pendiente. Mi madre dice que no vivió nada de esto cuando estuvo embarazada de mí. Ya le dije a ella: ‘Ya me lo he llevado yo todo . Ahora, más o menos, estoy saliendo de esta fase complicada», comentó Alejandra, en clave de humor.