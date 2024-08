Alain Delon: el último suspiro del ‘hombre más bello del mundo’

El mundo del cine está de luto después de que el pasado domingo, 18 de agosto, se conociera la triste noticia del fallecimiento de Alain Delon, a los 88 años de edad. Fueron sus propios hijos los encargados de anunciar la muerte del veterano actor, a través de un escueto comunicado en el que hacían referencia al difícil momento al que se habían visto obligados a enfrentarse: «Alain Fabien, Anouchka, Anthony y (su perro) Loubo están profundamente tristes por el fallecimiento de su padre. Alain Delon ha fallecido en paz en su casa de Douchy rodeado de sus hijos. La familia pide que se respete su privacidad en un momento tan doloroso», rezaba el escrito.

Ha pasado una semana desde entonces y además de ser recordado por su intachable carrera en el mundo de la actuación, el nombre de Alain Delon también ha sido noticia tras conocerse que su última voluntad no se va a llevar a cabo. El apodado como ‘el hombre más bello del mundo’ había solicitado a su familia, antes de morir, que practicaran la eutanasia a su perro y lo enterraran junto a él, algo que ha generado multitud de críticas en los grupos defensores de los animales en Francia, paralizando por completo que el último deseo del fallecido pueda realizarse. Por ahora, los hijos del actor han declarado en BFMTV que el perro seguirá viviendo en la residencia de su padre, ubicada en Douchy, una comuna francesa situada en la región de Loiret.

Cabe recordar que el intérprete solicitó la eutanasia hace varios meses y tanto él como su hijo mayor, Anthony, hicieron público su deseo de morir: «Me gustaría dar las gracias a todos los que me han acompañado a lo largo de los años y me han brindado un gran apoyo. Espero que los futuros actores puedan encontrar en mí un ejemplo no solo en el lugar de trabajo, sino en la vida cotidiana, entre victorias y derrotas. Gracias, Alain Delon», relataba la misiva en la que el artista se despedía de sus seguidores. Su primogénito confirmaba la noticia en una entrevista a RTL, en la que aseguraba que él le había pedido que se ocupara de todos los trámites.

Sus problemas de salud

Los últimos tiempos habían sido complicados para el que, en el pasado, fue considerado como ‘el hombre más bello del mundo’. A sus ochenta y ocho años, Delon arrastraba algunos problemas de salud, de hecho, había sufrido dos ictus que le dejaron importantes secuelas, aunque había logrado recuperar algo de movilidad. De la misma manera, el pasado año perdió a su primera mujer, Nathalie Canovas, que murió a consecuencia de un cáncer de páncreas fulminante. Todas estas cuestiones le llevaron a tomar la drástica decisión de no querer vivir más.

Natalie murió a los setenta y nueve años y para él, su fallecimiento fue un durísimo golpe. Madre de Antonhy, por ella abandonó a la bellísima Romy Schneider, y aunque la pareja solo estuvo casada durante cinco años, siempre se ha dicho que fue la mujer de su vida.

A pesar de que ha sido ahora cuando ha podido cumplir su voluntad, lo cierto es que Alain Delon ya había pedido en el pasado poder someterse a un suicidio asistido, consciente de que su situación de salud no iba a mejorar. Sin embargo, esta posibilidad no existe en Francia, por lo que tomó la decisión de trasladarse a Suiza (él tenía la doble nacionalidad, por lo que podía residir allí y regirse por las normas del país). Hoy, el mundo entero llora la pérdida de uno de sus artistas más destacados, aunque el firmamento gana una estrella que ya brillaba con luz propia en la Tierra.

Una carrera fulgurante

Alain Delon ha sido uno de los actores más destacados de las últimas décadas en el marco del cine francés, pero con gran relevancia internacional. A los veintitrés años muchos veían en él al sucesor de Jean Marais y Gerard Philipe. Sus títulos más destacados fueron El eclipse, A pleno sol, La piscina o Rocco y sus hermanos, esta última dirigida por Luchino Visconti.

Además de intérprete, fue un personaje algo polémico en Francia, donde en el año 2015 se le reconoció con la Legión de Honor. De hecho, cuando se le otorgó la Palma de Oro honorífica en Cannes, hubo cierta controversia a raíz de unas declaraciones del intérprete, que había asegurado que era ‘contra natura’ que dos gays quisieran vivir juntos. Además de este reconocimiento, en 1985 obtuvo el Premio César a Mejor actor principal.