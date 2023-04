Jorge Sanz (53), uno de los actores españoles más exitosos de la década de los setenta y ochenta desde que se convirtiera en Tito en la serie Verano azul y más tarde, protagonizara la película La miel, de Pedro Masó (81) y Conan el Bárbaro, se sentó anoche de nuevo en el plató de Viernes Deluxe para abordar su trayectoria profesional y personal, que ha ido ligada en gran medida a los excesos y problemas económicos que lo llevaron incluso a temer por su vida. Pues cabe recordar que Sanz sufrió un infarto de miocardio en el año 2014, a consecuencia de un «tapón como un corche de una botella de vino en el corazón, por lo que entraba muy poca sangre en él. Durante 20 años, no podía admitir que hubiera alguien pasándoselo bien y no estar yo, y eso pasa factura», reveló en Fuera del mapa, el programa de Alberto Chicote (53) en La Sexta. «Es lo más sano que me ha pasado en la vida, porque me cambió. Te acabas dando cuenta que la vida no es una fiesta», añadió.

En este sentido, el actor confesó frente a Jorge Javier Vázquez (52) que sigue en tratamiento para alejarse de las sustancias, y recordó las veces que tuvo que recibir ayuda económica por parte de otros compañeros de profesión como Antonio Resines (68) o Santiago Segura (57). «Mi ruina no ha sido salir cada noche durante dos décadas, esto solo lo he notado en el físico. Me he arruinado varias veces, pero hay que tratar de disfrutar, de ser feliz y de hacer feliz a la gente», explicó. Unas palabras en consonancia a las que pronunció sobre el mismo tema en el programa antes citado. «A mí me gustaría tener tres cosas en esta vida: amigos, palabra y lealtad. Antonio Resines, y también Santiago Segura, me llevan manteniendo dos años. Son grandes amigos», reveló entonces.

El gran amor en la vida de Jorge Sanz

Pero no, no todo fueron sombras. Durante su entrevista en el formato de Telecinco, Jorge Sanz también habló de la que habría sido hasta el momento una de sus grandes luces: Victoria Abril (63), la actriz a quien considera el gran amor de su vida. «Uno de los grandes amores de este hombre fue Victoria Abril», espetó el colaborador Jimmy Jiménez Arnau. A lo que Jorge Sanz asintió prácticamente de inmediato: «Sí, para mí es la mejor. Tiene una personalidad que te puede caer mejor o peor, pero como actriz es un monstruo», afirmó.

Asimismo, y preguntado expresamente por ello, aunque jugando al despiste, eso sí, Jorge Sanz dejó entrever que podría haber mantenido relaciones sexuales con la interprete de ¡Átame!, Tacones Lejanos o Si te dicen que caí, en varias ocasiones. «Yo tuve muchas relaciones con ella, hemos hecho juntos más de cinco películas, eso es más que una relación. No me vais a pillar ahí», aseguró.

Sobre la trayectoria de la actriz, Jorge expresó que Victoria «sigue trabajando», aunque lejos de nuestras fronteras. «Es demasiado buena. La gente tiene miedo a la hora de contratar a Victoria Abril. Tienes que ser un domador de fieras».