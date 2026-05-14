Ni el Viso ni la Moraleja: el impresionante barrio donde vive Mbappé en una casa de más de 3.000 m2

Ni El Viso ni La Moraleja. La residencia elegida por Kylian Mbappé en Madrid se encuentra en uno de los enclaves residenciales más exclusivos del país, donde la discreción, la seguridad y el diseño contemporáneo marcan la pauta. Se trata de La Finca, una exclusiva urbanización que se ha convertido en uno de los rincones más selectos del país.

La llegada del delantero francés a la capital española en julio de 2024 supuso uno de los grandes movimientos del fútbol europeo reciente. Su incorporación al Real Madrid tuvo un impacto deportivo inmediato. De hecho, ya han pasado casi dos años y se sigue hablando del tema.

Poco después de su llegada en la ciudad, Mbappé formalizó la adquisición de una mansión ubicada en la misma urbanización donde residió anteriormente el futbolista galés Gareth Bale, dos años después de la salida del jugador británico del club blanco.

Una mansión de 11 millones

La operación inmobiliaria, valorada en torno a los 11 millones de euros, sitúa al delantero en una propiedad de dimensiones excepcionales incluso dentro de los estándares de lujo de La Finca. La vivienda suma aproximadamente 3.000 metros cuadrados de parcela, de los cuales unos 1.200 corresponden a superficie construida.

El interior de la casa responde a una estética contemporánea donde predominan las líneas limpias, los espacios abiertos y una paleta cromática neutra. La luz natural se convierte en uno de los elementos protagonistas gracias a los grandes ventanales que conectan visualmente el interior con las zonas ajardinadas.

En el salón principal, la decoración apuesta por sofás de perfil bajo en tonos grises suaves, mesas de centro de diseño escultórico y una cuidada selección de materiales nobles como la madera, el mármol y los tejidos naturales, que aportan equilibrio y sofisticación sin renunciar a la funcionalidad.

Entre los elementos más destacados del equipamiento doméstico figuran dispositivos de alta gama, como una televisión firmada por Loewe, cuyo precio puede alcanzar cifras cercanas a los 15.000 euros.

La decoración que ha elegido

En varias estancias se ha optado por cortinas de gran formato, instaladas desde el techo hasta el suelo, una tendencia ampliamente extendida en interiorismo contemporáneo y popularizada en redes sociales bajo el concepto de «celebrity styling».

La vivienda está compuesta por una distribución especialmente amplia que incluye ocho dormitorios y once cuartos de baño, además de varios salones y terrazas escalonadas que permiten una conexión constante con el exterior. A ello se suman espacios diseñados para el ocio privado, como una sala de cine equipada con pantalla de gran formato y moqueta gris, que refuerza la sensación de sala profesional, así como una zona de spa con sauna y jacuzzi.

Un garaje impresionante

El garaje, de grandes dimensiones, responde a la misma lógica de amplitud y funcionalidad que el resto de la propiedad, permitiendo albergar varios vehículos en un entorno completamente seguro. Todo el conjunto se completa con sistemas de domótica avanzada y soluciones tecnológicas integradas que permiten gestionar iluminación, climatización y seguridad de forma centralizada, algo habitual en este tipo de construcciones de alto nivel.

En el exterior, la vivienda se transforma en un auténtico espacio de resort privado. La parcela está rodeada de vegetación cuidadosamente diseñada para preservar la privacidad sin renunciar a la estética paisajística. Las zonas ajardinadas se combinan con terrazas de diseño y áreas de solárium equipadas con mobiliario contemporáneo, creando diferentes ambientes de uso a lo largo del día.

La piscina de tipo infinity se convierte en uno de los elementos centrales del espacio exterior, integrándose visualmente con el horizonte y reforzando la sensación de continuidad entre arquitectura y naturaleza. Este entorno está pensado tanto para el descanso como para la actividad social, especialmente en los meses de primavera y verano, cuando la vida al aire libre adquiere mayor protagonismo.

La Finca, un refugio perfecto

La elección de La Finca no es casual en el contexto de la élite deportiva y empresarial que reside en la zona. La urbanización ofrece un nivel de seguridad elevado, con accesos restringidos, vigilancia permanente y un diseño urbanístico orientado a garantizar la privacidad absoluta de sus habitantes. Este modelo ha convertido el enclave en uno de los más codiciados de la Comunidad de Madrid.

La llegada de Mbappé a este entorno consolida su integración en la vida de la capital, en paralelo a su papel determinante en el proyecto deportivo del Real Madrid. Su residencia, concebida como un espacio autosuficiente y altamente equipado, refleja el estilo de vida de una de las grandes figuras del fútbol mundial, donde el rendimiento profesional convive con una exigencia creciente en términos de privacidad, confort y control del entorno personal.