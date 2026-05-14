Municipios de Castellón exigen las entregas a cuenta: «El dinero es de los vecinos, no de Sánchez»

Pequeños municipios de la provincia de Castellón exigen al presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, que abone el dinero que les adeuda por las entregas a cuenta pendientes desde el año 2023, bajo el elocuente argumento de que el dinero «es de nuestros vecinos, no de Sánchez». Esta petición se enmarca en la exigencia que también mantiene la presidenta del PP y de la Diputación de esa misma provincia, Marta Barrachina, que el pasado sábado, tal como reflejó OKDIARIO, reclamó esas mismas entregas a cuenta. Barrachina recordó que los castellonenses pagan ahora un 57% más de impuestos que en 2023 y reivindicó que «queremos recibir lo justo».

Las entregas a cuenta son anticipos financieros que el Gobierno debe abonar mensualmente a las autonomías y los ayuntamientos y están basados en una previsión de la recaudación de los grandes impuestos compartidos, como el IRPF, el IVA o los impuestos especiales. Ese dinero es fundamental para que los pequeños municipios, que carecen de los recursos de los grandes, puedan cubrir las necesidades de la localidad.

El pasado 8 de mayo, el alcalde de Alquería de Niño Perdido, un pequeño municipio de Castellón, con algo más de 4.600 habitantes, denunció la «asfixia financiera» que sufren los municipios y reclamó al Gobierno los 946.194 euros que adeuda al Ayuntamiento y, por tanto, a los vecinos.

El 9 de mayo, el PP de Cabanes, otra localidad castellonense de 3.500 habitantes, reclamó al Ejecutivo de Pedro Sánchez los 600.000 euros que el municipio ha dejado de ingresar desde 2023 por las entregas a cuenta.

El 11 de mayo fue el PP de Bejís, también en Castellón, el que reclamó los más de 71.000 euros que se adeudan al municipio desde el Gobierno por las entregas a cuenta. Y, este jueves, ha sido el PP de Teresa, un municipio de poco más de 250 habitantes, el que ha reclamado al Gobierno los 65.000 euros que adeuda al municipio, también por las entregas a cuenta. Solo la suma de las entregas a cuenta reclamadas al Gobierno de España en estos casos asciende a casi 1,7 millones de euros.

En cifras absolutas, según se desprende de los datos ofrecidos por el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, en su comparecencia en las Cortes Valencianas, el Gobierno de Sánchez adeuda a la Comunidad Valenciana 5.473 millones de euros en materia de dependencia, desplazados de la sanidad y entregas a cuenta. Este último concepto, en referencia a las cantidades que el Ejecutivo de Sánchez igualmente debe a los pequeños municipios, es lo que reclaman desde Castellón.