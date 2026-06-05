Hoy, 5 de junio de 2026, el cielo en buena parte de la provincia se cubrirá de nubes, con brumas matinales y algunas lloviznas débiles en el litoral. Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente, mientras que las máximas aumentarán, especialmente en el sur. El viento soplará suave, variando de dirección. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo nublado con tregua vespertina

El cielo de Bilbao se despereza lentamente esta mañana, expectante ante un día que promete emociones. Con una probabilidad alta de lluvia, las nubes podrían decidir hacer su aparición estelar y, aunque el viento sopla suave desde el este, puede que la atmósfera se sienta algo pesada, sobre todo con una humedad que roza el límite. A medida que el sol se asome tímidamente desde el horizonte a las 06:33, la temperatura se moverá entre los 11 y los 22 grados, con el termómetro alcanzando su máximo al caer la tarde.

Ya por la tarde, las condiciones parecen mejorar, ya que se espera un cielo algo más despejado y un alivio en las probabilidades de precipitaciones. Si bien la temperatura se mantendrá agradable, la sensación térmica podría oscilar, marcando 22 grados en su pico y 11 en su momento más fresquito. La puesta del sol, prevista para las 21:47, dejará un ambiente más sereno para disfrutar de la noche, con espacio para que las estrellas brillen sin tener que compartir el escenario con la lluvia.

Cielo cubierto y lluvias intermitentes en Baracaldo

El cielo amanecerá cubierto en Baracaldo, con un ambiente inestable que presagia un día movido. Las primeras horas se presentarán con una fuerte probabilidad de lluvias, que alcanzarán hasta el 90% y un viento suave que soplará del este a 5 km/h. Conforme avance la mañana, se espera un ligero descenso en la temperatura, que rondará entre los 11 y los 21°C, creando una sensación térmica que podría acentuarse con la alta humedad.

A medida que la tarde se acerque, las lluvias darán un respiro, aunque la nubosidad persistirá. A pesar de que la tarde y noche se presentan tranquilas, es aconsejable no olvidar el paraguas, ya que la inestabilidad de la mañana puede volver a dejar algunas sorpresas. ¡No dejes que la lluvia te moje el día!

Guecho: ambiente fresco y lluvioso hoy

Este miércoles, Guecho amanece con un ambiente fresco y bastante húmedo, con una temperatura mínima de 12°C y una sensación térmica similar. El cielo estará cubierto por nubes y hay una alta probabilidad del 90% de lluvia durante la mañana, lo que podría generar un día pesado para quienes se aventuren fuera de casa. La velocidad del viento, aunque suave a 5 km/h, no será un factor determinante.

Por la tarde, las lluvias cesarán y darán paso a un cielo parcialmente nublado, con una temperatura máxima alcanzando los 20°C. La humedad se mantendrá alta con un 55% en el transcurso del día, pero la sensación térmica se estabilizará alrededor de 20°C, ofreciendo un respiro. Con más de 15 horas de luz, el día se despide con un suave ocaso a las 21:48 horas.

Santurce: ambiente templado con nubes y brisa

Un ambiente templado y mayormente nublado se presenta a lo largo de la jornada. Durante la mañana, hay una ligera posibilidad de lluvia, mientras que hacia la tarde se espera un cambio a condiciones más tranquilas, con temperaturas que oscilan entre los 11 y 20 grados, perfectas para disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

Es un día ideal para pasear y disfrutar de la brisa suave que sopla desde el norte, lo que añade un toque agradable a las actividades cotidianas. Aprovecha este tiempo estable para salir y disfrutar de lo que la ciudad tiene para ofrecer.

Cielos nublados y lluvia matinal en Basauri

La mañana en Basauri se presenta con cielos mayormente nublados y una alta probabilidad de lluvia, creando un ambiente fresco con temperaturas que rondan los 10 grados. A medida que avanzamos en el día, es probable que la lluvia se mantenga hasta el mediodía, pero por la tarde se esperan cielos más despejados y una agradable temperatura máxima que alcanzará los 22 grados. Para disfrutar de esta jornada, es recomendable llevar un abrigo ligero y no olvidar el paraguas, ya que la posibilidad de lluvia es significativa en las primeras horas.