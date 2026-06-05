Malas noticias de la AEMET: tormentas y rachas intensas de viento marcarán el fin de semana

Tormentas y rachas intensas de viento marcarán el fin de semana, la AEMET parece que no trae buenas noticias. Es hora de empezar a prepararnos para una serie de cambios que llegan a toda velocidad y que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. En estos días en los que quizás tendremos que visualizar una situación del todo inesperada. Son tiempos de empezar a ver llegar un giro radical que hasta el momento no pensábamos que fuera a ser una realidad.

Son tiempos de aprovechar al máximo este tipo de elementos que pueden convertirse en la antesala de algo más. De una novedad que llega con el fin de esta estabilidad y altas temperaturas que nos han acompañado en estos días pasados. Estas fechas que tenemos por delante, pueden acabar siendo las que nos marcarán de cerca. En estos días en los que realmente cada detalle cuenta y puede convertirse en el fin de una serie de detalles que pueden convertirse en un cambio de tendencia que puede ser esencial. Es hora de conocer lo que puede pasar en breve en unos días en los que tendremos que apostar por un cambio que será clave.

La AEMET trae malas noticias

Los expertos de la AEMET no dudan en darnos malas noticias con una previsión del tiempo que puede alejarnos de un tiempo estable de estos últimos días. La realidad es que este mes de mayo ha sido uno de los más estables de los últimos tiempos que hasta el momento no habíamos visto.

Estaremos muy pendientes de este tiempo que hasta el momento pensábamos que sería una realidad en estos días en los que la situación sería algo realmente sorprendente. Estas altas temperaturas pueden dar paso a algo más, a un giro radical que, hasta el momento, nadie hubiera imaginado.

Las malas noticias se pueden multiplicar por momentos y acabarán siendo las que nos darán alguna que otra sorpresa del todo inesperada. Son tiempos de conocer lo que podría pasar en estos días en los que el tiempo puede darnos donde más nos duele.

En este fin de semana en el que tenemos planes para hacer al aire libre y que quizás se verá condicionados por una previsión del tiempo en la que vamos a tener que estar muy pendientes de lo que llegará en estas próximas jornadas.

Tormentas y rachas de viento intensas marcarán el fin de semana

El fin de semana estará marcado por tormentas y rachas de viento intensas. En algunas zonas del país parecerá que vuelve la primavera y lo hace de tal forma que tocará estar preparados para una serie de cambios que pueden afectarnos de lleno en unos días en los que el tiempo se convierte en tendencia.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «La entrada de una masa húmeda desde el Mediterráneo dejará cielos nubosos o cubiertos en la Comunidad Valenciana y Murcia, así como al principio en Cataluña y Baleares, con precipitaciones en el entorno del cabo de la Nao que podrán ser persistentes y fuertes, y chubascos y tormentas de madrugada en litorales de Cataluña que también es probable sean fuertes. Es posible que se den precipitaciones ocasionales en el resto de zonas, tendiendo a remitir en general si bien con chubascos en el nordeste de Cataluña por la tarde. Intervalos nubosos en el Cantábrico con posibilidad de alguna precipitación débil y dispersa al principio, y poco nuboso en general en el resto. Por la tarde nubosidad de evolución en montañas del centro y este con posibilidad de algún chubasco en la Ibérica oriental, y al final cubriéndose en Galicia con la llegada de un frente que dejará precipitaciones débiles en su extremo occidental. En Canarias, cielos nubosos en el norte de las islas con probables precipitaciones débiles en las montañosas y poco nuboso en el resto. Posibles bancos de niebla matinales en el norte peninsular. Las temperaturas máximas descenderán en Canarias, Mediterráneo y tercio oriental peninsular, de forma notable en regiones del citado tercio oriental y Alborán, e incluso extraordinariamente en la Comunidad Valenciana. Ascensos en el cuadrante noroeste y centro norte peninsular y pocos cambios en el resto. Mínimas en descenso en la Península».

Las alertas se activarán en estas zonas: «Posibles precipitaciones localmente fuertes y con tormenta en litorales de Cataluña de madrugada. Descenso notable de las temperaturas máximas en regiones del tercio este peninsular y Alborán, incluso extraordinario en la Comunidad Valenciana. Alisio con rachas muy fuertes en Canarias. Soplará el alisio fuerte con rachas muy fuertes en Canarias, con viento de componente norte con intervalos fuertes en Baleares y fachada oriental peninsular amainando y rolando a este, y viento moderado del noroeste en el golfo de Cádiz. También viento moderado del oeste en el Cantábrico, Estrecho y Alborán amainando y rolando a este, y viento flojo en el resto, arreciando con intervalos fuertes del sur en el litoral de Galicia».