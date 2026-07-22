Aviso de la AEMET por tormentas a partir de las 17:00 horas: granizo y reventones amenazan a estas comunidades del país

La jornada de hoy estará marcada por la subida de las temperaturas. Esto favorecerá al desarrollo de nubes de gran evolución que dejarán tormentas con capacidad de descarga intensa en poco tiempo, durante la tarde. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado los avisos por la llegada de estas tormentas localmente fuertes a partir de las 17:00 horas, pudiendo dejar granizo, intensas rachas de viento y reventones en varios puntos del sureste peninsular.

¿Dónde se esperan más tormentas?

Los expertos afirman que el mayor riesgo de tormentas se producirá en zonas de la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia y Castilla-La Mancha, sobre todo en la provincia de Albacete. En estas zonas, las tormentas podrían ir acompañadas de granizo de gran tamaño, fuertes chubascos y rachas de viento muy intensas denominadas reventones. Además, los meteorólogos no descartan que las tormentas se desplacen a otras provincias del este peninsular. Así que, aconsejan consultar la evolución de los avisos oficiales antes de realizar actividades al aire libre.

El peligro de un reventón

Una de las situaciones que más preocupa durante este episodio son los reventones. Este fenómeno se produce cuando una corriente de aire muy frío desciende a gran velocidad desde el interior de una tormenta e impacta contra el suelo. Además, el reventón es capaz de extenderse en todas direcciones, generando grandes rachas de viento. Por otro lado, puede ocasionar la caída de árboles, daños en el mobiliario urbano, desplazamiento de objetos y complicaciones en la navegación o la circulación por carretera. Al mismo tiempo, las rachas de viento superarán los 70 kilómetros por hora en algunas zonas.

Los expertos aconsejan

La AEMET recomienda que la ciudadanía se mantenga informada sobre la evolución de los avisos meteorológicos y que extremen la precaución durante la tarde. Además, los consejos más importantes son los siguientes:

Evitar zonas arboladas durante la tormenta.

Asegurar objetos en balcones y terrazas.

No resguardarse bajo árboles aislados por peligro de aparato eléctrico.

Por otro lado, si se conduce durante una tormenta, conviene reducir la velocidad, aumentar la distancia de seguridad y evitar atravesar lugares inundados.

Las altas temperaturas

Las altas temperaturas serán el punto clave de la inestabilidad meteorológica que desembocará en tormentas intensas que afectarán a gran parte del país. Esta combinación favorece el desarrollo de las precipitaciones durante las horas centrales y finales de la tarde, apaciguando temporalmente el protagonismo del calor sofocante en España.