Calima, rachas de viento y hasta 32 grados: la AEMET avisa del cambio de tiempo que afectará a Canarias

La AEMET avisa del cambio de tiempo que afectará a Canarias, calima, rachas de viento y hasta 32 grados. Lo que puede pasar en estos días puede cambiarlo todo, en especial, si tenemos en cuenta la previsión del tiempo que afecta a la península. Parece que uno de los lugares en los que se podrá refugiar aquellos que deseen escapar de unas cifras que no son nada buenas, sino todo lo contrario. Estamos inmersos en la tercera ola de calor de la temporada que no trae buenas noticias.

No sólo tendremos que estar pendientes de un tiempo que puede cambiarlo todo en el corazón de España, sino que vamos a tener que prepararnos para un importante giro radical que puede cambiarlo todo. Es hora de conocer en primera persona lo que nos estará esperando en unos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta, en estos días en los que realmente tocará adelantarse a todo y saber en todo momento qué es lo que puede pasar. Canarias es uno de los puntos del país que se prepara para lo peor.

La AEMET avisa del cambio de tiempo que afectará a las Canarias

Toda España se prepara para un importante cambio de tiempo que puede ser clave que tengamos en mente. Lo que nos estará esperando es una situación que, sin duda alguna, puede convertirse en la antesala de algo más, de unos cambios para los que no estamos preparados.

Las Canarias se preparan para ver llegar un importante cambio que quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a ver, en un territorio acostumbrado a disfrutar de una temperatura ideal durante todo el año. Mientras la península se convierte en horno, parece que vamos a tener en estas islas un verano de lo más atípico.

Estas islas se verán afectadas por una serie de fenómenos que, sin duda alguna, deberemos empezar a visualizar desde otro punto de vista. Con la mirada puesta a unos cambios que deberemos tener en mente y de una manera que quizás hasta la fecha no hubiéramos ni imaginado.

La previsión del tiempo de la AEMET lanza varias advertencias que pueden afectar de lleno a este punto del país que no está preparado para ver llegar estos cambios.

Hasta 32 grados, calima y rachas de viento

Rachas de viento importantes afectarán a gran parte de estas islas en breve, con una España sumergida en una de las peores olas de calor de la temporada, lo que nos espera, puede marcar un antes y un después. Llega una situación que nos hará replantearnos unos planes al aire libre.

Tal y como nos explican los expertos de la AEMET: «Poco nuboso o despejado con intervalos nubosos en el oeste de Lanzarote y Fuerteventura a primeras horas, así como en el litoral del norte del resto de islas, con apertura de amplios claros durante la tarde. Calima ligera en niveles altos. Temperaturas con pocos cambios o con algún ligero ascenso de las máximas. Se alcanzarán o superarán localmente los 30 – 32 °C en zonas de las vertientes oeste y sur de Gran Canaria, y 30 °C en la mitad sur de Fuerteventura, siendo poco probable y de carácter más local en el resto de islas. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en zonas bajas del sureste y noroeste de las islas montañosas y zonas de interior de Lanzarote y Fuerteventura, donde no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes, especialmente por la noche».

Las alertas estarán activadas: «No se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes en el interior de Lanzarote y Fuerteventura, así como en zonas bajas del sureste y noroeste de las islas montañosas, especialmente por la noche».

Para el resto de España la situación no será mucho mejor: «Continúa la ola de calor y el predominio de la estabilidad. En la Península y en Baleares, se esperan cielos despejados o con algunas nubes altas, y, en Canarias, cielos con nubes bajas en la vertiente norte y despejados en la sur. En las costas gallegas, también se esperan nubes bajas y algunas brumas. Por la tarde, se formará nubosidad de evolución que dejará algunos chubascos y tormentas localmente fuertes, con rachas de viento muy fuertes y ocasionalmente con granizo, en el interior de Castellón, de Tarragona y de Valencia, el norte de Murcia, el este de Andalucía y el sureste de Albacete. Se espera que continúe la presencia de calima en el sur y este de la Península y en Baleares. Las temperaturas máximas aumentarán en general, especialmente en el alto Ebro, y bajarán en las regiones del Mediterráneo y el oeste de Galicia. Se superarán los 35 grados en Baleares, Ceuta y amplias zonas de la Península, excepto en Galicia y el Cantábrico, los litorales y las montañas; es probable que se alcancen los 40 grados en Andalucía, la meseta sur y, puntualmente, en las depresiones del nordeste y del sudeste. Las mínimas subirán en el interior y bajarán en el norte y en el tercio este. Podrán darse noches tropicales (mínimas por encima de los 20 grados) en amplias zonas de la mitad sur, el este peninsular y Baleares; en puntos del litoral mediterráneo y del Guadalquivir podrían no bajar de los 25 grados. No se esperan cambios en las temperaturas de Canarias».