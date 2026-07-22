Cielos nublados y posibles tormentas en Andalucía hoy según AEMET

Cielos parcialmente nublados cubrirán gran parte de Andalucía este 22 de julio de 2026, con la posibilidad de tormentas ocasionales en las sierras orientales. En el nordeste, estas tormentas podrían ser localmente intensas, acompañadas de granizo y rachas de viento fuertes. Las temperaturas se mantendrán estables o incrementarán en general, salvo en la vertiente mediterránea donde se prevé un descenso en las máximas. Además, se podrían presentar bancos de niebla en el litoral.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 22 de julio

Cielo despejado y calor intenso en Sevilla

El sol asomará como un tímido invitado esta jornada en Sevilla, arropado por un cielo despejado que permitirá disfrutar de una espléndida mañana. Las temperaturas comenzarán a subir desde los 23 grados, con una agradable sensación térmica que superará los 20 y se espera que durante el día alcancen un pico de hasta 40 grados. Con ráfagas de viento moderadas de hasta 10 km/h, se mantendrá el aire fresco, aunque la alta humedad, que alcanzará el 70%, podría dar sensación de pesadez en el ambiente.

Ya por la tarde, el calor se intensificará, pero no se vislumbran nubes que amenacen con traer lluvia. La luz del día se alargará hasta la puesta del sol a las 21:40, ofreciendo unas horas perfectas para disfrutar del aire libre. A medida que avance la noche, las temperaturas descenderán a 24 grados, lo que permitirá una brisa más placentera. Así, la jornada se perfila como una excelente oportunidad para salir y disfrutar de Sevilla bajo el radiante sol.

CÃ³rdoba: cielos nublados con viento y cambios

La jornada comienza en Córdoba con un aire fresco y una sensación de inestabilidad que se respira en cada rincón. El sol asoma entre nubes grises, mientras el viento empieza a hacer de las suyas, creando un ambiente que anticipa cambios bruscos. Durante la mañana, el termómetro se mantendrá en torno a los 23 grados, pero a medida que avancen las horas, la temperatura subirá hasta alcanzar un máximo de 42 grados, llevando la sensación térmica a niveles elevados y sofocantes.

Por la tarde, el panorama cambiará drásticamente con el incremento de vientos que alcanzarán ráfagas de hasta 60 km/h y la llegada de lluvias esporádicas. Con una humedad que puede llegar hasta el 60%, el día se tornará agobiante. Ante esta situación, es aconsejable llevar paraguas y estar preparado para cualquier eventualidad, porque el tiempo no se mostrará indulgente.

En Huelva, cielo despejado y brisa suave

El tiempo en Huelva se presenta estable, con un cielo mayormente despejado durante la mañana y algunas nubes dispersas por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 21 y 36 grados, acompañadas de una brisa suave que hará más placentero el ambiente.

Es un día ideal para pasear por el paseo marítimo o disfrutar de una comida al aire libre. Aprovechar las temperaturas agradables y el ambiente tranquilo puede ser una buena manera de desconectar y disfrutar de lo que ofrece la ciudad.

Sol radiante y calor agradable en CÃ¡diz

Amanece en Cádiz con un cielo mayormente despejado y temperaturas que comienzan a rondar los 22 grados. La jornada se presentará calurosa, alcanzando una máxima de 28 grados y con temperaturas que se mantendrán agradables durante la tarde. No se esperan lluvias en todo el día, lo que permitirá disfrutar de un clima soleado.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad será alta, llegando a un 90%, lo que generará una sensación térmica más intensa, de hasta 32 grados. Además, el viento soplará de forma moderada, con ráfagas que podrían alcanzar los 30 km/h, lo que dará un ligero respiro al ambiente. A lo largo del día, Cádiz gozará de más de 14 horas de luz, desde el amanecer a las 07:23 hasta la puesta del sol a las 21:39.

JaÃ©n: cielo despejado y calor intenso

Esta mañana en Jaén se presenta un cielo despejado, ideal para disfrutar del inicio del día. Las temperaturas oscilan entre los 25°C y los 27°C, generando una sensación térmica agradable que invita a salir al aire libre.

A medida que avance la jornada, el calor irá en aumento, alcanzando una máxima de 41°C en la tarde. Se recomienda llevar ropa ligera y mantenerse hidratado, ya que el sol brillará intensamente. Disfruten de un día espléndido, sin preocupaciones de lluvia.

Cielo despejado y calor suave en MÃ¡laga

Las primeras horas traen un cielo despejado que invitará a disfrutar del aire fresco de la mañana, con temperaturas alrededor de los 24 grados. A medida que el sol avanza, el mercurio se eleva, alcanzando una maxima de 34 grados durante la tarde, donde el viento soplará con suavidad desde el sureste a unos 10 km/h, lo que hará que el calor sea más llevadero.

Con el viento renovando el ambiente, es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas más calurosas. La noche caerá sin riesgo de lluvia, brindando un clima agradable para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas que descenderán a los 25 grados.

Granada: cielos despejados y brisa suave

La mañana en Granada se presenta con cielos despejados y una temperatura agradable que ronda los 25 grados. La brisa suave del sur aporta frescura, haciendo que el ambiente sea ideal para disfrutar de un paseo matutino sin preocupaciones de lluvia. A medida que avanza el día, las condiciones se mantienen estables, con temperatura máxima que llegará a los 21 grados. Para la tarde-noche, se espera un descenso ligero, así que es recomendable sacar una chaqueta ligera y aprovechar las horas de sol que aún quedan.

AlmerÃ­a: cielo despejado y calor intenso

Las primeras horas traen consigo un cielo despejado que invitará a disfrutar del aire fresco, con temperaturas que rondan los 26°C. Conforme avancen las horas, el termómetro ascenderá, alcanzando una máxima de 33°C en la tarde, bajo un sol radiante y apenas nubes que interrumpan su luz.

A lo largo de la jornada, el viento soplará del sureste con una velocidad media de 10 km/h, brindando un alivio agradable al calor previsto. Se recomienda hidratarse bien y protegerse del sol, ya que la sensación térmica podría superar los 37°C en las horas punta. La noche caerá con temperaturas alrededor de 27°C, ideal para disfrutar de la cálida velada almeriense.

Principales avisos para hoy en Andalucía según la AEMET