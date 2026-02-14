Árboles de gran tamaño destrozan cuatro coches en Madrid y están a punto de provocar una tragedia

Árboles de grandes dimensiones han caído en Madrid y a punto han estado de provocar una tragedia si en ese momento hubiera pasado por allí algún viandante o algún vehículo circulando. La fortuna hizo que cuando los árboles se desplomaron, como consecuencia del fuerte viento y de las intensas lluvias de los días previos, nadie pasaba a pie o en coche por ese punto. Los árboles sí que han destrozado cuatro vehículos que estaban aparcados en el lugar.

El efecto del agua, unido a vientos de gran intensidad, constituyen un elevado riesgo de desplome de árboles de envergadura, más aún si se trata de ejemplares antiguos o con alguna debilidad intrínseca en sus troncos o raíces.

Este suceso se ha producido en la zona de confluencia de las calles Alicún y Vélez Rubio, en el distrito madrileño de Manoteras-Hortaleza. Como se aprecia en el video que acompaña a esta información, los daños materiales han sido considerables, porque los árboles cayeron sobre cuatro coches que estaban estacionados en la calle, cuya carrocería ha quedado destrozada o dañada muy gravemente.

Los hechos se produjeron este viernes por la tarde, a una hora en la que suele haber actividad en la calle. Por fortuna, sin embargo, en ese momento no se vio sorprendido ningún viandante. En caso de haber caído sobre una persona, más aún si fuera niño o anciano, las consecuencias podrían haber sido fatales.

Asimismo, por suerte en ese momento no circulaba por la calle ningún vehículo, lo que también habría tenido consecuencias de mayor gravedad. Fue el conductor de un turismo el que se topó con la escena. Por segundos, no se vio atrapado por los árboles.

Según ha relatado él mismo a OKDIARIO, tuvo que dar un fuerte frenazo para esquivar los grandes troncos y ramaje que acababa de caer sobre la calzada.

Árbol sobre una línea férrea en Madrid

Por otra parte, este sábado ha quedado cortada la circulación ferroviaria en la vía II entre El Escorial y Robledo de Chavela (Madrid) por la caída de un árbol sobre la línea. Según ha informado Adif (Ministerio de Fomento), ha ocurrido a mediodía y ha provocado considerables demoras en trenes de Media Distancia y de Cercanías de la línea C-8a de Madrid, «con un retraso medio estimado de 30 minutos».