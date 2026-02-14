Activado el nivel máximo de aviso en Castilla-La Mancha por temporal: piden tener mucho cuidado

Castilla- La Mancha activa el nivel máximo por el temporal que está por llegar, piden tener mucho cuidado a la hora de hacer desplazamientos. Nos tendremos que empezar a preparar por algunos detalles que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante y que pueden ser claves. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por algunos detalles que pueden ser esenciales. Por lo que, habrá llegado ese día en el que tocará empezar a tener en consideración algunos cambios que pueden acabar siendo esenciales en estos días.

Piden tener mucho cuidado

El nivel máximo de alerta se activa en Castilla- La Mancha

Tal y como nos explican los expertos de la AEMET: «Intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso. Probabilidad de precipitaciones débiles dispersas, más probables y frecuentes por la mañana en zonas de montaña de la mitad oriental, que tienden a remitir a partir de mediodía. Cota de nieve sobre 700-900 metros. Temperaturas mínimas en descenso, se alcanzarán al final del día en la mayoría de zonas. Temperaturas máximas sin cambios o en ligero descenso. Heladas débiles en zonas de montaña de la mitad oriental y moderadas en sus cumbres. Viento del noroeste, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes, más probables en la mitad este durante las horas centrales, amainando al final». Las alertas estarán activadas: «Rachas muy fuertes del oeste y noroeste, más probables en la mitad oriental. Las mínimas se darán al final del día».

Siguiendo con la misma previsión para España: «Rachas muy fuertes del oeste y noroeste, más probables en la mitad oriental. Las mínimas se darán al final del día». Para el resto de España la situación no será mucho mejor: «Este día se prevé que se inicie un cambio en la situación sinóptica con el reforzamiento del anticiclón de las Azores y la progresiva entrada de altas presiones por el oeste que junto a la borrasca Oriana, situada en el Mediterráneo, provocará vientos fuertes o muy fuertes en el área mediterránea. Se espera cielos nubosos o cubiertos en la mitad norte con precipitaciones persistentes en el alto Ebro, Pirineos y en el Cantábrico oriental donde además pueden ser localmente fuertes dando lugar a acumulados significativos. En el resto y Baleares cielos nubosos con precipitaciones, excepto en el suroeste donde no se esperan, que tenderán a remitir a lo largo del día quedando los cielos poco nubosos o despejados. Nevará con acumulados significativos en las montañas del norte, sin descartar zonas aledañas, y en el alto Ebro en cotas por encima de 600/900 metros e incluso hasta los 400/600 m en el nordeste al final del día. Tiempo estable en Canarias, con intervalos nubosos y posibilidad de alguna llovizna en los nortes de las islas montañosas y, en general, poco nuboso en el resto. Bancos de niebla matinales en zonas de montaña de la Península, más persistentes en el extremo norte. Temperaturas máximas en aumento en el nordeste, sin cambios en el tercio occidental y en descenso en el resto del país, más acusado en el Alto Ebro. Mínimas en descenso generalizado y se darán al final del día en la mayor parte del territorio. Heladas débiles en el este de la meseta y en montañas de la mitad norte y del sureste peninsular, moderadas en el Pirineo».