Muface agota su colchón económico sin Presupuestos mientras 14.000 mutualistas se pasan a la sanidad pública

La ausencia de presupuestos está obligando a utilizar el remanente de tesorería de Muface, que en estos momentos podría estar en números rojos, según alertan desde el sindicato CSIF. Según datos de la memoria, a 31 de diciembre de 2024, este remanente ascendería a 282,2 millones de euros (página 98 de la memoria). Pues bien, para hacer frente a las obligaciones presupuestarias y financiar el concierto sanitario, la mutualidad ha tenido que utilizar el remanente por importe de 349 millones de euros.

Mientras que, a su vez, denuncian que desde el año pasado, un total de 14.000 personas han abandonado el concierto sanitario para pasarse a la sanidad pública (7.664 en 2025, 4.281 en enero de 2026 y 2.051 en junio), incrementándose esta opción en seis puntos desde la entrada en vigor del citado concierto.

En el balance del nuevo concierto también llama la atención el descenso que se ha producido en la actividad en consultas de Atención Primaria (230.941 menos respecto al mismo periodo del año anterior), destacando especialmente la bajada de la actividad en Pediatría (que pasó de 184.259 consultas en el segundo semestre de 2024 a 159.549 en 2025, lo que supone una variación del -13.4 por ciento). El balance también registra un descenso en la Atención Especializada de 150.000 consultas: Traumatología (-7,3 por ciento), Oftalmología (-8,9) y Obstetricia y Ginecología (-10,1) fueron las especialidades con mayor demanda.

Descenso de la actividad diagnóstica en Muface

Por último, desde CSIF también destacan el descenso producido en la actividad diagnóstica, observándose los descensos más relevantes en radiología simple (-13,4 por ciento), ecografía y Doppler (-15,5) y la tomografía axial computarizada (-20,8).

Ante esta situación, CSIF advierte de que estará vigilante y si el Gobierno no informa con transparencia sobre esta situación, con garantías para una adecuada prestación asistencial, así como para el futuro de las cuentas, «nos veremos obligados a retomar las movilizaciones para defender la viabilidad y sostenibilidad del mutualismo administrativo». Asimismo, alerta de que la disminución de pruebas diagnósticas e intervenciones puede deberse a la desestimación por parte de las compañías y de las comisiones mixtas de Muface.

Además, este sindicato ha elevado una queja por la reforma del Estatuto de Muface, que ha restado capacidad de control a los sindicatos integrantes en el Consejo

De manera paralela, CSIF participa en el grupo de trabajo sobre mutualismo administrativo y clases pasivas en el Acuerdo Marco para la Mejora del Empleo Público y el Servicio a la Ciudadanía, firmado el pasado noviembre. Entre otras reivindicaciones, CSIF reclama una mejora de los estándares de calidad de la prestación asistencial que reciben los empleados públicos y eliminar cualquier tipo de discriminación en la prestación asistencial con respecto al Régimen General de la Seguridad Social.

También se reclama un copago farmacéutico común -con independencia de pertenecer al Régimen General de la Seguridad Social o al Mutualismo Administrativo-, y gratuidad para el colectivo de pensionistas y pacientes crónicos.