Muface, en el punto de mira: los médicos preparan una batalla judicial contra las tarifas que pagan las aseguradoras

Muface está experimentando muchos cambios en las últimas semanas, ya que, a raíz de eliminarse su órgano de control en el que se encontraban incluidos los sindicatos, los médicos de la privada han decidido emprender acciones legales contra esta entidad pública por los bajos salarios.

De esta forma, la Unión Profesional de Médicos de Ejercicio Libre (Unipromel), presidida por Ignacio Guerrero, iniciará el próximo otoño una campaña de demandas judiciales contra los baremos (honorarios de cada actividad médica) que las compañías aseguradoras y los grupos hospitalarios aplican a los médicos que trabajan en la sanidad privada. Además, desde Unipromel también se está planteando la creación de un sindicato propio, llamado Seplamed, dirigido a los entre 14.000 y 15.000 médicos con contrato laboral en grupos hospitalarios privados.

«La asociación de médicos de ejercicio libre anuncia que decenas de facultativos llevarán a los tribunales en otoño las tarifas fijadas unilateralmente por compañías y grupos hospitalarios, en un conflicto que prevé sumarse al de la sanidad pública», explican desde Unipromel.

Los salarios de los médicos de la privada

El núcleo de la estrategia consiste en reclamar la nulidad de las cláusulas de baremo cuando se imponen sin negociación previa. La asociación sostiene que estas tarifas funcionan como contratos de adhesión y que el médico debería poder fijar sus honorarios mediante criterios objetivos, dejando que la aseguradora cubra la parte pactada y que el paciente asuma la diferencia por la vía del reembolso o el copago. El recorrido judicial previsto arranca con una petición formal de negociación, continúa con una mediación obligatoria y termina, si no hay acuerdo, con una demanda de conciliación previa al juicio.

Por tanto, desde Unipromel se espera que muchos médicos lleven estos casos a los tribunales para sentar precedente y elevarlos, llegado el caso, hasta el Tribunal Supremo. La asociación trabaja también sobre la jurisprudencia relativa a la resolución unilateral de contratos, la conocida como «resolución abrupta», que en situaciones de dependencia económica puede dar derecho a indemnización. Según los servicios jurídicos de la organización, un informe pericial reciente ha cuantificado en torno a 113.000 euros la compensación correspondiente a un caso de dos años de relación profesional.

El objetivo declarado es alcanzar un acuerdo con los grupos hospitalarios que regule la figura del médico autónomo y la del médico laboral, y que revise el porcentaje que los centros retienen sobre los honorarios profesionales.

La asociación enmarca su acción en un escenario de tensión creciente en el conjunto del sistema sanitario. Mientras la sanidad pública afronta la negociación del estatuto marco y la convocatoria de huelga, Unipromel prevé que el sector privado viva su propio conflicto en torno a las condiciones contractuales de los facultativos.