El Gobierno suprime el órgano de control de Muface y reduce la falta de supervisión en la mutualidad de funcionarios

El Gobierno ha aprobado una reforma del Estatuto de la Mutualidad General de Funcionarias y Funcionarios Civiles del Estado (Muface) por la que se establece la estructura de sus órganos de dirección y gestión y de participación en el control y vigilancia. En esta reforma, se ha decidido eliminar la Comisión Permanente del Consejo General (integrada por representantes de la Administración y de los sindicatos) encargada de velar por la aplicación de los acuerdos adoptados y proponer medidas para mejorar la mutualidad, entre otras.

Esta Comisión también tenía la función de informar sobre las convocatorias para la concesión de prestaciones de carácter anual único y de informar sobre todos los asuntos que le presente la Dirección General, así como aquellos que deba conocer el Consejo General.

A su vez, esta reforma refuerza y delimita el papel de la Presidencia (que recae en la Secretaría de Estado de Función Pública) en la alta dirección y representación del organismo, cuyos actos y resoluciones agotarán la vía administrativa. Igualmente delimita las funciones de la Dirección General en la gestión económica y financiera, planificación y gestión, sistemas de información y estadísticas, entre otras.

Restar capacidad de control y vigilancia

En consecuencia, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en la mutualidad, ha elevado una queja y exige una reunión urgente a la directora de Muface.

Asimismo, desde el sindicato se están analizando las implicaciones jurídicas de esta modificación, que podría restar capacidad de control a los sindicatos integrantes de Muface y «estudian la posibilidad de recurrir el Real Decreto de reforma». Además, «iniciaremos una ronda de contactos con los grupos parlamentarios en el Congreso. En la misma línea, exigimos la participación de los sindicatos en las comisiones de seguimiento del concierto sanitario», señalan.

«CSIF siempre ha defendido la vigencia del modelo de mutualismo administrativo. Nuestra organización anima a los mutualistas a que denuncien todas las situaciones en las que se vean perjudicados, poniéndolas en nuestro conocimiento para elevar las quejas y que salgan a la luz los problemas que puedan surgir», defienden desde el sindicato.

«Siempre hemos dicho que hace falta un consenso social, político y económico para dar estabilidad a un modelo de mutualismo administrativo que ha demostrado su eficacia durante décadas y que constituye una condición laboral del funcionariado», indican desde CSIF.