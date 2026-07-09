La reforma del Estatuto de Muface que suprimió el órgano de vigilancia se debatirá el 22 de julio en su Consejo General

Este 22 de julio va a tener lugar el Consejo General de Muface en el que se van a tratar varios temas, en concreto, entre ellos se va a valorar el nuevo Estatuto de Muface, aprobado por el Real Decreto ómnibus a través del que se ha producido la eliminación de su órgano de control, la Comisión Permanente del Consejo General.

Durante esta reunión también se va a producir la aprobación de la Memoria Muface 2025 y el tratamiento de distintas informaciones como la implantación de la Receta Electrónica Concertada, el balance del primer año del Concierto de Asistencia Sanitaria Nacional 2025-2027, el balance del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y la información sobre el cambio de entidad en junio 2026.

En esta reunión, los sindicatos van a tener un especial interés en tratar el tema de la eliminación de la Comisión Permanente del Consejo General, que les resta poder de decisión, por tanto, se trata de una reunión clave para el futuro de Muface.

La reforma del Estatuto de Muface

El Gobierno ha aprobado una reforma del Estatuto de la Mutualidad General de Funcionarias y Funcionarios Civiles del Estado (Muface) por la que se establece la estructura de sus órganos de dirección y gestión y de participación en el control y vigilancia. En esta reforma, se ha decidido eliminar la Comisión Permanente del Consejo General (integrada por representantes de la Administración y de los sindicatos) encargada de velar por la aplicación de los acuerdos adoptados y proponer medidas para mejorar la mutualidad, entre otras.

Esta Comisión también tenía la función de informar sobre las convocatorias para la concesión de prestaciones de carácter anual único y de informar sobre todos los asuntos que le presente la Dirección General, así como aquellos que deba conocer el Consejo General.

A su vez, esta reforma refuerza y delimita el papel de la Presidencia (que recae en la Secretaría de Estado de Función Pública) en la alta dirección y representación del organismo, cuyos actos y resoluciones agotarán la vía administrativa. Igualmente delimita las funciones de la Dirección General en la gestión económica y financiera, planificación y gestión, sistemas de información y estadísticas, entre otras.

Menos control y vigilancia

En consecuencia, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en la mutualidad, ha elevado una queja y exige una reunión urgente a la directora de Muface.

Asimismo, desde el sindicato se están analizando las implicaciones jurídicas de esta modificación, que podría restar capacidad de control a los sindicatos integrantes de Muface y «estudian la posibilidad de recurrir el Real Decreto de reforma». Además, «iniciaremos una ronda de contactos con los grupos parlamentarios en el Congreso. En la misma línea, exigimos la participación de los sindicatos en las comisiones de seguimiento del concierto sanitario», señalan.