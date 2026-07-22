El riesgo alto de incendios obliga a suspender la Baja Aragón

El riesgo extremo de incendios ha obligado al Gobierno de Aragón a suspender la Baja España-Aragón 2026, prevista entre los días 24 y 26 de julio. Los incendios forestales están atizando a la región estos días y las autoridades han decidido suspender el rally raid. Ya están trabajando junto a la empresa organizadora del evento, Esedos Events & Productions S.L., para encontrar otra fecha que permita celebrar la prueba en este 2026.

La decisión se ha adoptado tras analizar los informes técnicos que recomendaban el aplazamiento y después de una reunión en la que han participado la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero; la alcaldesa de Teruel, Emma Buj; la delegada territorial del Gobierno de Aragón en Teruel, Rosa Sánchez; los directores generales de Interior y Emergencias, Miguel Ángel Clavero, y de Gestión Forestal, Ana Oliván, además de responsables de la organización.

El Ejecutivo autonómico ha explicado que la medida responde a la previsión de alerta roja y riesgo extremo de incendios forestales para los próximos días, tanto en la provincia de Teruel como en el conjunto de Aragón. Según ha señalado el Gobierno de Aragón, las altas temperaturas, las rachas de viento, la baja humedad relativa y la sequedad acumulada del terreno tras un prolongado periodo sin precipitaciones configuran un escenario de máxima peligrosidad que aconseja evitar cualquier actividad que pueda incrementar el riesgo.

Evitar mayor presión sobre emergencias

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha defendido que, en estas circunstancias, resulta imprescindible evitar el elevado tránsito de vehículos y la concentración de espectadores que genera una competición de estas características, con el objetivo de minimizar cualquier riesgo añadido para el territorio.

De este modo, el Ejecutivo ha tenido en cuenta la situación excepcional vivida en Aragón durante las últimas semanas, marcada por varios incendios forestales que han obligado a movilizar de forma intensiva a los operativos de extinción y a los servicios de emergencia.

En este sentido, el Gobierno ha considerado prioritario no incrementar la presión sobre los efectivos que han afrontado jornadas de máxima exigencia durante las labores de extinción y la atención a la población afectada, y que podrían volver a ser requeridos si se produjeran nuevos fuegos.

La protección de estos profesionales, junto con la necesidad de reducir los riesgos asociados a una prueba deportiva que recorre amplias zonas del territorio, ha sido uno de los factores determinantes para adoptar la suspensión.

Nueva fecha para 2026

El Gobierno de Aragón y la empresa organizadora han coincidido en destacar el importante impacto económico, turístico y social que la Baja España-Aragón genera cada año tanto en la provincia de Teruel como en el conjunto de la comunidad autónoma.

Por este motivo, ambas partes se han comprometido a trabajar de manera inmediata para encontrar una fecha alternativa que permita disputar la prueba durante 2026 y minimizar las consecuencias derivadas del aplazamiento para participantes, equipos, patrocinadores y municipios implicados.

Asimismo, el Ejecutivo autonómico y la organización estudiarán de cara a futuras ediciones la posibilidad de establecer un calendario más estable que reduzca la coincidencia de la Baja España-Aragón con las semanas de mayor riesgo potencial de incendios forestales, con el objetivo de garantizar la seguridad del evento y facilitar su continuidad en los próximos años.