Samuel Biener, meteorólogo, lanza un aviso para España: el chorro polar cambiará el tiempo en solo cuatro días tras el calor extremo

El chorro polar cambiará el tiempo en solo cuatro días tras el calor extremo, este meteorólogo no duda en lanzar un aviso para España. Estamos viviendo una de las peores olas de calor de la temporada. Por lo que, habrá llegado el momento de tener esta previsión del tiempo bien visible, para descubrir la esencia de estos días en los que realmente tocará hacer realidad este cambio de tendencia que puede ser esencial. Es hora de conocer lo que puede pasar en estos días en los que realmente cada detalle cuenta.

Es hora de saber qué es lo que puede pasar en breve, con un giro radical que puede sumergirnos en lo peor de estos próximos días tal y como marca la AEMET. Lo que estamos viviendo esta semana es una ola de calor en toda regla que puede complicarse por momentos, a medida que vamos viendo llegar una serie de cambios que pueden ser claves. Tocará saber en todo momento lo que nos espera con una previsión del tiempo que puede convertirse en nuestra peor pesadilla. Este cambio radical nos hará pasar del calor extremo a un chorro polar.

Lanza un aviso para esta el meteorólogo Samuel Biener

Este experto no duda en darnos una serie de detalles que pueden ser los que nos afectarán de lleno. En unas jornadas en las que realmente cada pequeño gesto cuenta y puede acabar siendo el que nos marcará de cerca. Es hora de conocer lo que puede pasar en unas jornadas en las que el tiempo se convierte en protagonista.

Estamos viviendo uno de los veranos más calurosos de los últimos tiempos, con unas temperaturas que no son nada habituales en esta época del año. Lo que nos estará esperando, puede poner los pelos de punta en todos los sentidos. Pasaremos de una ola de calor en toda regla a algo muy diferente.

Este meteorólogo no duda en intentar adelantarse a los demás, con una previsión del tiempo que realmente puede cambiarlo todo por completo. Lo que nos estará esperando es un cambio que puede acabar siendo el que mejor se adaptará a unas necesidades para las que no estamos del todo preparados.

El verano más caluroso de los últimos tiempos puede terminarse o darnos un respiro importante a partir de un día en el que todo puede ser muy diferente.

El chorro polar cambiará el tiempo en solo cuatro días tras el calor extremo

Tras el calor extremo llega un chorro polar que cambiará el tiempo en sólo cuatro días llega nada más y nada menos que un giro radical que debemos tener en cuenta. Lo que puede pasar es algo para lo que quizás no estamos del todo preparados, se espera un importante cambio de tendencia que puede ser clave.

Tal y como explica este experto desde Meteored: «De momento, las previsiones del modelo europeo señalan que las temperaturas se situarán más de 4 ºC por encima de la media de la época en depresiones y valles de Andalucía oriental, Región de Murcia, interior de la Comunidad Valenciana, extremo oriental de Castilla-La Mancha, Teruel y Prepirineo de Lleida, con las anomalías significativas más concentradas en el centro y tercio oriental de la Península».

Siguiendo con la misma previsión: «Se superarán los 40 ºC en las horas centrales del día en los valles peninsulares del centro y sur en los próximos días, depresión del Ebro y otras del noreste, y en puntos del interior este. Si se mantiene el escenario contemplado por el modelo europeo, el jueves las temperaturas tocarán techo en el sureste, con valores máximos que pueden tocar o alcanzar ligeramente los 45 ºC en las vegas del Segura, en la Región de Murcia».

Lo peor serán unas noches para las que no estamos preparados: «Costará conciliar el sueño a orillas del Mediterráneo y en algunos valles del sur. El polvo sahariano seguirá estando presente en los cielos del sureste y Baleares al menos hasta el viernes, dejando un ambiente muy turbio. Se formarán nuevas tormentas en el interior del este-sureste, que repartirán algunos chubascos, vendavales y granizadas. Atención a los impactos de rayos, ya que el riesgo de incendio será extremo».

El fin de semana vamos a vivir un importante giro radical: «Como hemos señalado, a partir del viernes el chorro polar descenderá de latitud, lo que provocará que las altas presiones se desplacen hacia el sur. Según las últimas actualizaciones de los modelos, esto favorecerá que una dana o una vaguada cruce la Península a lo largo del fin de semana, dejando a su paso un descenso térmico generalizado, localmente extraordinario, y tormentas localmente muy intensas, cuya distribución aún está por precisar. Hay escenarios que contemplan que las temperaturas volverán a subir de forma importante la semana que viene, otros que los valores ya serán más propios de la canícula, por lo que seguiríamos hablando de calor, pero sin los registros extremos como los que se prevén estos días. Esperemos que el verano nos de un largo respiro tras una primera mitad de récord».