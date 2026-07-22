Hoy en Zaragoza y en toda la provincia, el cielo se presentará con nubes medias y altas, acompañado de polvo en suspensión. Las temperaturas variarán, con un ascenso notable en la Ibérica zaragozana y un ligero descenso en el valle del Ebro oriental, alcanzando hasta 40 grados en el valle del Jalón. El viento será flojo y cambiará hacia el sur al mediodía. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: tarde soleada y calurosa con brisa

El sol se asoma tímidamente en Zaragoza, mientras el cielo, despejado a primera hora, se prepara para un día cálido. La brisa suave, con vientos de hasta 10 km/h, trae consigo un ambiente agradable. Las temperaturas irán subiendo a medida que avanza el día, alcanzando picos de 40 grados en la tarde, aunque la sensación térmica podría elevarse un poco más, especialmente entre las 4 y las 8 de la tarde, cuando el calor será más intenso. La humedad se mantendrá en un nivel cómodo, en torno al 20%, lo que permitirá disfrutar de una jornada sin la pesadez del calor.

A medida que la tarde avanza, el cielo seguirá luciendo mayormente despejado, regalándonos una vista clara y luminosa que culminará con la puesta de sol a las 21:30. Con cero probabilidad de lluvia a lo largo del día, hay margen para que los zaragozanos disfruten de actividades al aire libre sin preocupaciones. La noche nos traerá temperaturas que rondarán los 28 grados, una despedida cálida a un día soleado y vibrante.

Calatayud: cielos nublados con viento fuerte

La mañana se presenta con un aire inquieto en Calatayud, donde las nubes grises arremolinadas presagian un día agitado. El viento sopla del noreste, avisando de que la tranquilidad quedará atrás; el cielo, por momentos despejado, irá oscureciendo conforme avance el día.

Durante la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 20°C y 35°C, pero la tarde traerá un cambio notable, con probabilidad de lluvia del 10%. El viento, que alcanzará ráfagas de hasta 55 km/h, puede hacer que la sensación térmica se sienta más baja, incluso cerca de los 18°C. Es recomendable salir con un paraguas en mano y abrigarse bien, ya que la humedad podría resultar incómoda a lo largo de la jornada.

Tarazona: cielo despejado con nubes al atardecer

El tiempo en Tarazona se presenta estable, con un cielo mayormente despejado durante la mañana y algunas nubes que podrán dejar caer alguna gota en la tarde-noche. Las temperaturas se mantendrán suaves, con máximas alrededor de 37 grados y mínimas cerca de los 19. El viento será moderado, sin llegar a ser una molestia, lo que hará que el día sea agradable para quienes disfruten de actividades al aire libre.

Es un momento perfecto para salir a pasear, disfrutar de la ciudad o simplemente relajarse en un parque. La atmósfera tranquila permitirá a los habitantes aprovechar el día con pequeñas escapadas o reuniones con amigos y familia, sin preocuparse por el tiempo.

Principales avisos para hoy en Zaragoza según la AEMET