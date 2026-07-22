Hoy, 22 de julio de 2026, el clima en toda la provincia de Bilbao se caracteriza por cielos mayormente despejados, con algunas nubes altas apareciendo por la tarde. Las temperaturas experimentarán un ligero ascenso, especialmente en el interior, mientras que el viento será flojo, variando de componente. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo despejado y calor suave

El cielo se despereza lentamente sobre Bilbao y mientras el sol asoma tímidamente a las 6:51, se espera que la jornada nos regale temperaturas suaves. Con un mínimo de 16 grados por la mañana y alcanzando hasta los 32 en su punto más alto, el ambiente será algo caldeado, aunque la sensación térmica podría ser un poco más intensa por la alta humedad que acariciará la ciudad, garantizando un día algo pesado. Además, el viento del noreste, soplando a 10 km/h con ráfagas hasta 8 km/h, aportará una ligera frescura a la atmósfera en esta cálida mañana.

A medida que avanzamos hacia la tarde, el cielo se mantendrá despejado y el calor comenzará a ceder paulatinamente. No se prevén lluvias, así que podemos disfrutar de este bello entorno hasta la puesta del sol a las 21:43, cuando la luz del día se despedirá con un espectáculo de colores. Así, entre el calor, el viento suave y la ausencia de precipitaciones, se perfila una jornada ideal para explorar las calles de Bilbao o simplemente relajarse al aire libre.

Ambiente inestable con nubes y viento en Baracaldo

La brisa fresca y las nubes grisáceas dan la bienvenida a Baracaldo, anticipando un día donde la inestabilidad se hace presente. Amanece con temperaturas suaves en torno a los 18 grados y un cielo cubierto, creando una atmósfera que invita a estar alerta ante lo que está por venir. A medida que avanza la jornada, las condiciones se tornan más complejas, especialmente con un viento del noreste que soplará a 15 km/h, lo que contribuirá a un descenso notable de la sensación térmica.

Esta mañana, la temperatura alcanzará un máximo de 30 grados, pero a medida que la tarde avance, la sensación de calor disminuirá drásticamente para dejar paso a un ambiente más fresco. Con una probabilidad de lluvia muy baja y una humedad que superará el 80%, es recomendable llevar paraguas, ya que el viento puede intensificarse con rachas de hasta 30 km/h. Un día ideal para abrigarse y disfrutar de la calidez del hogar.

Guecho: agradable día para actividades al aire libre

La jornada en Guecho comienza con un amanecer tranquilo y despejado, donde la temperatura mínima se sitúa en 19°C, mientras que la sensación térmica podría hacerse sentir más cálida, alcanzando los 20°C. A medida que avance la mañana, la temperatura irá en aumento, tocando los 27°C durante la tarde, lo que promete un ambiente caluroso. La humedad se mantendrá moderada, alcanzando un 35%, lo que hará que la sensación térmica máxima oscile en torno a los 28°C.

El viento soplará desde el noreste a una velocidad media de 15 km/h, con posibles ráfagas que pueden superar los 30 km/h, lo que añade un toque de frescura al ambiente. La tarde lucirá parcialmente nublada, pero sin riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar de unas agradables horas de luz, desde la salida del sol a las 06:51 hasta su puesta a las 21:44. En definitiva, se presenta un día perfecto para disfrutar al aire libre.

Santurce: cielos despejados y ambiente agradable

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con cielos mayormente despejados y temperaturas que alcanzarán los 28°C por la tarde. Un leve viento del noreste soplará a 15 km/h, brindando un respiro agradable, aunque no se anticipan lluvias durante el día.

Con un ambiente tranquilo, este es un día ideal para pasear y disfrutar de actividades al aire libre. La temperatura mínima de 18°C invita a relajarse y aprovechar las horas de sol.

Cielos despejados y calor agradable en Basauri

La mañana en Basauri se presenta con cielos despejados, ideales para disfrutar de un tranquilo despertar. Las temperaturas rondan los 16 grados, creando un ambiente agradable y fresco que invita a salir. A medida que avance el día, el sol hará subir el termómetro hasta los 32 grados, manteniendo el buen tiempo y la brisa suave del noreste que refrescará el ambiente. Es un día perfecto para llevar ropa ligera y disfrutar de un paseo al aire libre, recordando siempre la importancia de mantenerse hidratados.