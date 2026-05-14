Es inaudito: encuentran en Toledo la necrópolis megalítica gigante más antigua del interior de España de 5.000 años de antigüedad

Un nuevo hallazgo en Toledo podría reescribir la historia de España. Desde hace tiempo, la obsesión por construir espacios funerarios visibles y duraderos había entrado por las costas desde el Atlántico y Mediterráneo hasta el interior de la península, pero eso acaba de cambiar.

Unos arqueólogos, liderados por Rosa Barroso Bermejo de la Universidad de Alcalá, han conseguido datar y modelizar la historia de un conjunto funerario en Valdelasilla (Illescas) con una precisión poco habitual en la Meseta. La conclusión a la que han llegado es que se trata de la necrópolis monumental planificada más antigua documentada hasta ahora en el interior de la península ibérica. Su origen es de finales del siglo V a. C.

El hallazgo, denominado VLD-T450, encontrado en Toledo, salió a la luz en 2020, durante una serie de trabajos vinculados al desarrollo urbano. Se han documentado 15 estructuras con restos humanos en dos zonas: una alta, que es la necrópolis principal, y otra en el sur con enterramientos algo más irregulares. Se trata de una cámara funeraria de un diámetro original de 6 metros y rodeada por un foso circular de 36 metros.

Tumba encontrada en el yacimiento de Toledo (España)

En el interior de la cámara, se reconocieron dos niveles funerarios. En la parte inferior, aparece el cuerpo de una mujer adulta flexionada sobre el lado derecho, junto con alfileres de hueso y un punzón. También se encontraron allí los restos desarticulados de otra mujer adulta, teñidos con pigmento rojo. En la parte superior, se encontró un hombre adulto, con conexiones anatómicas parciales.

Alrededor del núcleo de la cámara, se documentaron también otras cámaras funerarias que confirman la idea de que podría ser un cementerio planificado, entre ellas, una cámara circular de 3,2 metros con dos hombres adultos. También fue llamativo que colocasen hasta diez cráneos deliberadamente alrededor del perímetro, lo que podría significar una reclamación de derechos del territorio.