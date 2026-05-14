Éder Sarabia recibe cuatro partidos de sanción por insultar al árbitro y genera un problemón al Elche

El entrenador del Elche, Éder Sarabia, ha sido sancionado con cuatro partidos después de los graves insultos dirigidos al equipo arbitral tras la derrota de su equipo frente al Real Betis en La Cartuja. El técnico franjiverde no podrá sentarse en el banquillo en los dos últimos encuentros de la temporada y tampoco en los dos primeros partidos del próximo curso.

La sanción llega después de que el colegiado Isidro Díaz de Mera recogiera en el acta arbitral unas durísimas palabras pronunciadas por Sarabia en el túnel de vestuarios tras el encuentro. Según reflejó el árbitro, el entrenador se dirigió a los colegiados diciendo: «Sois unos sinvergüenzas, hijos de puta». El técnico del conjunto ilicitano acudió posteriormente al vestuario arbitral para disculparse por lo sucedido, un detalle que quedó también reflejado en el acta. Sin embargo, el Comité de Disciplina no rebajó finalmente el castigo y confirmó los cuatro partidos de suspensión.

Toda la polémica llegó tras la derrota del Elche por 2-1 ante el Betis en un partido marcado por varias decisiones arbitrales que provocaron el enorme enfado del conjunto franjiverde. Sarabia mostró especialmente su indignación por el gol anulado a Diang antes del descanso por una mano previa de André Da Silva. Tras el encuentro, el técnico aseguró en rueda de prensa: «Para mí, es un error muy grave que no se puede cometer con lo que nos estamos jugando».

El castigo supone un golpe muy duro para el Elche en el tramo decisivo de la temporada. El equipo se jugará la permanencia sin su entrenador en los dos últimos encuentros de Liga, frente al Getafe y el Girona. Además, los ilicitanos también perderán para el próximo partido a Aleix Febas, sancionado por acumulación de tarjetas, y a Petrot, expulsado ante el Betis. La ausencia de Éder Sarabia llega en uno de los momentos más delicados del curso para el club alicantino, que continúa peleando por asegurar la permanencia en Primera División en unas últimas jornadas cargadas de tensión y presión.