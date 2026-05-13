Quién es Belmont Cameli: su edad, su pareja y biografía de Garrett en ‘Off Campus’

La plataforma de Prime Video ha vuelto a renovar su catálogo audiovisual y, entre otras cosas, lo ha hecho con una de sus mejores apuestas: una nueva adaptación literaria. En esta ocasión, la que promete convertirse en el nuevo fenómeno juvenil del momento es Off Campus. La serie está basada en la saga literaria escrita por Elle Kennedy. Y es que la autora ha lanzado al mercado una serie de romance deportivo y New Adult conocida como KissMe. Un éxito arrollador en el mercado que ha sido llevado a la pequeña pantalla de la mano del protagónico de Belmont Cameli y Ella Bright.

La primera temporada de Off Campus narra la historia del primer libro de la saga. De esta manera, el público está teniendo la oportunidad de conocer a Hannah Well, una estudiante muy tímida. La chica siente una gran atracción por un chico que no hace nada por acercarse a ella. Por ello, hace un trato con Garrett Graham, personaje interpretado por Belmont Cameli. Así pues, la gran estrella del equipo de hockey necesita mejorar sus notas si quiere seguir jugando con su equipo. Por lo tanto, tendrá una cita falsa con Hannah Well. Una historia de romance juvenil que promete no decepcionar a nadie. Por ello, presentamos al actor protagonista.

El lado más profesional de Belmont Cameli

Nacido el 28 de febrero de 1998 en Naperville (Estados Unidos), es un actor y modelo que se ha hecho un hueco en la industria interpretativa. Desde pequeño tuvo mucho interés en el mundo de las artes escénicas, por lo que comenzó a participar en producciones teatrales del colegio. Años después, el joven fue a la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. Un periodo breve, pues poco tardó en darse cuenta de que las finanzas no eran lo suyo. Por ello, dejó los estudios para dedicarse a ser modelo y actor.

Su primer proyecto en el mundo de la actuación tuvo lugar en el 2018 y fue con Empire. Al principio, el actor era elegido para aparecer de manera esporádica en algunos proyectos, pero estos le ayudaron a asentar sus bases. De esta manera, se le ha podido ver en películas como The Husband, Most Guys Are Losers, The Alto Knights y Until Dawn. En televisión, el joven ha aparecido en Saved by the Bell, Based on a True Story y, actualmente, en Off Campus.

El lado más personal de Belmont Cameli

En redes sociales, Belmont Cameli intenta mantener un contacto cercano con su público. De hecho, en plataformas como Instagram, el joven acumula más de 314.000 seguidores. Un medio donde le gusta compartir contenido relacionado con sus proyectos profesionales. Pero, en ocasiones, también comparte momentos de su día a día.

Por otro lado, a nivel sentimental, el actor siempre se ha mostrado muy reservado con su vida privada. Oficialmente, Belmont Cameli no ha hecho pública ninguna relación sentimental, pero esta situación no ha impedido que haya sido relacionado con algunas chicas. De hecho, recientemente, su nombre ha estado vinculado con el de una joven llamada Giselle. Pero, repetimos, nada ha sido confirmado.