En el primer día de la Feria de Abril 2026, Victoria Federica y Tana Rivera han sorprendido en El Real con sus looks. La sobrina de Felipe VI y la hija de Francisco Rivera y Eugenia Martínez de Irujo han reservado sus trajes de flamenca para pisar el albero -en esta primera jornada- vestidas de amazonas. El recinto se ha convertido, en las últimas horas, en una pasarela donde destacan los volantes, los claveles y los lunares. Aunque la expectación es máxima por saber cuáles serán los vestidos de gitana que lucirán Tana y Victoria, dos grandes embajadoras de esta feria y de las tradiciones andaluzas, las jóvenes han elegido un estilismo muy diferente al que suele ser habitual entre las mujeres que acuden estos días al barrio de los Remedios.

La sobriedad de Tana Rivera

Como cada año, Tana Rivera no se pierde la Feria de Sevilla. La nieta de Cayetana de Alba bloquea su agenda durante estos días para disfrutar de esta gran semana en la capital hispalense junto a sus familiares y amigos. La hija de Fran y Eugenia es una de las más esperadas en el albero, pues sus trajes de flamenca siempre son impecables. Sin embargo, para esta primera jornada, Tana ha aparecido en las calles del recinto a caballo y vestida de amazona con una sobria chaquetilla negra -muy goyesca- entallada con detalles de borlas -un complemento muy taurino y que podría ser un guiño a Roca Rey, que durante estos días ha sido un gran ausente en la Feria, ya que está concentrado y entrenando para torear en La Maestranza el próximo jueves- y botones rojos.

Una elección muy acertada y con la que, quizás, ha querido pasar desapercibida con el color y el sombrero, ya que no le ha añadido colores ni flores, como sí lo ha hecho su íntima amiga, Victoria Federica.

La extravagancia de Victoria Federica

Cierto es que la hija pequeña de Jaime de Marichalar y la infanta Elena está mucho más expuesta en este sentido, pues a diferencia de Tana, se dedica a las redes sociales y a la moda, por lo que su look está más pensado para hacerse viral en el universo 2.0.

Si Tana ha apostado por la sencillez, Victoria Federica ha optado por un traje de corto mucho más extravagante y llamativo -como ha ocurrido en otras ediciones-. La nieta del Rey Juan Carlos I tampoco se pierde nunca esta cita en Sevilla y, cada año, al menos un día suele vestirse de amazona. La influencer ha lucido en este primer día de Feria una chaquetilla de terciopelo, sin brillo, con bordados negros y cuyo color principal fue el marrón cálido, uno de los tonos de la temporada. Además, la prenda principal la ha complementado con un fajín de flores.

Sea como fuere, y pese a ser dos trajes de corto muy distintos, tanto Tana como Victoria, han sabido defender perfectamente el estilo de cada una con chaquetillas que definen sus diferentes personalidades, marcadas por la tradición y, por qué no, también la rebeldía.