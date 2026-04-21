Lista de ausencias en la Feria de Abril 2026, incluidas Tamara Gorro y la íntima amiga de Victoria Federica
La Feria de Abril 2026 ya ha dado su particular pistoletazo de salida. El pasado lunes se celebró la tradicional noche del Pescaíto, una velada en la que numerosas celebridades de nuestro país se dieron cita en el Real para lucir sus mejores galas y presenciar el mítico alumbrado. En los próximos días, muchas de ellas repetirán protagonismo con sus trajes de flamencas y, aunque algunas se posicionarán entre las mejor vestidas, otras lo harán entre las menos acertadas. Al mismo tiempo, tampoco pasarán desapercibidas las sonadas ausencias y es por ello por lo que, desde COOL, hemos querido repasar los VIP que ya han confirmado que, por distintos motivos, no podrán estar presentes en esta fiesta andaluza que tantos titulares acapara.
Tamara Gorro
Hace tan solo unos meses salió a la luz que Tamara Gorro había comenzado una relación sentimental con Cayetano Rivera. El diestro ha sido siempre una figura destacada de la Feria de Abril y es por ello por lo que, este año, muchos apostaban a que sería fotografiado junto a su chica. Pero nada más lejos de la realidad.
La de Móstoles ha hecho uso de su perfil oficial de Instagram para desmentir los rumores que señalaban que viajaría hasta la capital hispalense en estos días. Y es que ha dejado claro que se ha visto obligada a cancelar sus planes por motivos médicos. «No os voy a engañar, iba a ir y tenía mucha ilusión de vestirme de flamenca. […] Pero bueno, tengo niños, hay colegios… que, bueno, eso al fin y al cabo, me puedo ir tres días y puedo disfrutar sola, que también es necesario, pero se junta con que tengo médicos, que me veis con mucha energía, pero todavía tengo que hacer ahí ajustes. Y también tengo trabajo. Entonces no puedo ir», explicaba.
Rocío Laffón
Rocío Laffón, conocida por ser una de las mejores amigas de Victoria Federica, ha sido vista durante varios años en la Feria de Sevilla. Sin embargo, en esta ocasión, la joven ya ha adelantado en sus redes que no podrá estar presente por motivos que ha preferido no desvelar. «Demasiado lista para que mi Instagram sea solo la feria mientras yo probablemente sea de las pocas sevillanas que se queden en Madrid», escribía. Cabe destacar que, por ahora, tampoco ha trascendido ninguna prueba de que la hija de la infanta Elena se haya trasladado hasta la capital hispalense.
Teresa Bass
Teresa Bass, una de las influencers más seguidas y conocidas de nuestro país, también ha compartido con sus seguidores que no estará entre los rostros conocidos que pisen el Real de la Feria. Aunque, en su caso, todo parece apuntar a que se debe a compromisos profesionales de gran peso. «Este año me quedo sin feria por buenísimos motivos que podréis ver dentro de poco. Mientras tanto, os dejo algunos de mis trajes preferidos de los últimos años», escribía en el universo 2.0.
Marta Lozano
Marta Lozano es otra de las creadoras de contenido que seguramente no estará presente en la Feria de Abril 2026. En su caso, no se ha pronunciado directamente como el resto de las compañeras mencionadas, pero todo apunta a que seguirá los mismos pasos, ya que el pasado 17 de abril dio a luz a Martina, su segunda hija en común con Lorenzo Remohi.
José Manuel Soto
Por último, José Manuel Soto, un reconocido cantante sevillano que siempre ha estado ligado a esta especial semana de la capital hispalense, tampoco podrá disfrutar de ella en 2026. Y es que, por el momento, continúa en Honduras participando como concursante en Supervivientes 2026.