Juanma Moreno anima a rebelarse contra Sánchez: «No voy a permitir que se ponga a los andaluces de rodillas»

Juanma Moreno anima a rebelarse contra el Gobierno de Sánchez el próximo 17 de mayo. «No voy a permitir que se ponga a los andaluces de rodillas, lo andaluces no lo vamos a tolerar», ha asegurado en el acto principal de campaña en Málaga.

El presidente en funciones andaluz ha criticado la subida de impuestos: «Estamos de acuerdo en que el Gobierno nos ha crujido a impuestos» y ha recordado que «se presenta aquí una de las personas responsables», en referencia a la exministra de Hacienda y candidata socialista, María Jesús Montero.

Moreno, a continuación, se ha preguntado: «Si España ha tenido una recaudación récord y además han llegado los fondos europeos, ¿dónde está el dinero?». Sobre impuestos, ha recordado que su gobierno los ha rebajado y ha suprimido el de sucesiones, sin embargo, los socialistas, en el Gobierno central, «han crujido a los autónomos, a las clases medias y trabajadores» y «¿cuántos kilómetros de cercanías, de autovía o ampliaciones del aeropuerto hemos tenido estos años?, cero», se ha respondido.

«Cero, eso es lo que han hecho Sánchez y María Jesús Montero por Andalucía», ha zanjado.

El candidato popular ha anunciado una red de metro de Málaga con nuevas líneas, «de acuerdo a las necesidades de los malagueños». Además, ha sacado pecho de los avances en la construcción del nuevo hospital de Málaga y se ha comprometido a que en la próxima legislatura sea «la de la emancipación»: Se reforzarán las ayudas del pago de la primera vivienda para miles de jóvenes andaluces a través del programa de ayudas al alquiler con opción de compra (para menores de 35 años) y se impulsarán además 4.100 nuevas viviendas a precios asequibles y la rehabilitación de otras 4.500.

Feijóo pide «mantener el paso firme»

El presidente del PP ha querido mandar un mensaje de tranquilidad a los votantes. «Nada está hecho hasta el 17 de mayo por la noche», ha insistido en un par de ocasiones y ha animado a todos los andaluces que no votaron a Moreno a hacerlo ahora porque «hasta quienes no te votaron saben que eres el mejor presidente de la historia de Andalucía».

El líder popular ha recalcado que lo que se decide el próximo domingo es entre dos modelos: «el de Sánchez y Montero, incapaces de presentar Presupuestos mientras suben impuestos y premian a los separatistas, o el de Juanma Moreno, que ha hecho crecer Andalucía».

Además, ha destacado que «cuando Sánchez y Montero miran hacia sí mismos, ven a Koldo, a Ábalos, a Santos Cerdán, a la mujer, al hermano, a Puente presumiendo de AVE e insultando a todo el mundo». «Ven mentiras y bochorno», ha completado.

Y ha dejado claro que «Sánchez puede ordenar indultar al fiscal general como indultó los ERE o indultó al separatismo, pero los españoles no indultarán a Sánchez. No olvidarán todo el daño que ha hecho a nuestro país». «No lo vamos a indultar, lo vamos a echar», ha sentenciado.

Recuerdo a los guardias civiles fallecidos

El acto ha estado marcado por la muerte de dos guardias civiles. Todos los participantes en el acto han dedicado unas palabras de afecto a los familiares de los agentes y han recriminado al Gobierno la falta de recursos y la ausencia del presidente y del ministro del Interior en su funeral.

El presidente en funciones de la Junta de Andalucía ha pedido a Feijóo que, cuando sea presidente, reforme el código penal «para que paguen por estas muertes; ya está bien».

Moreno ha pedido también aumentar los recursos porque «no puede ser que se rían de ellos, que se escondan en los puertos, que tengan que apretar la mandíbula», ha asegurado visiblemente enfadado. También ha exigido volver a proteger «los 900 kilómetros de costa, donde hoy los narcos campan a sus anchas».

Por último, le ha pedido a Feijóo no tener sentado en el Consejo de Ministros a nadie «con tan poca humanidad», en referencia a Grande-Marlaska, que no acudió al funeral de los agentes. «Cuando dos servidores públicos pierden la vida en acto de servicio, es una obligación moral del ministro estar allí acompañando a las familias».

En la misma línea ha ido el líder del PP nacional, que ha reprochado al Ejecutivo que, «48 horas después, nadie ha pedido perdón y ni Marlaska ni Sánchez han tenido la decencia de acompañar a los familiares».

«La política es asumir las responsabilidades y algo tan grave merece responsabilidades al máximo nivel» y ha exigido «respeto y empatía con las víctimas, pero este Gobierno ya hace tiempo que lo ha perdido todo».