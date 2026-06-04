Carla Goyanes desvela cómo será su verano en Marbella tras las dudas sobre el futuro de la casa familiar: «Volvemos»

Carla Goyanes reapareció este miércoles en Madrid durante la celebración del primer aniversario de Black Roan, la firma de sastrería fundada por Julián Porras-Figueroa y Fernando Suárez Garzón. Una cita en la que, además de mostrar su apoyo a sus amigos, la empresaria habló con COOL sobre cómo afrontará uno de los veranos más significativos de su vida: el segundo desde la muerte de su padre, Carlos Goyanes, y de su hermana Caritina. La tragedia, cabe recordar, golpeó duramente a la familia Goyanes-Lapique en agosto de 2024, cuando padre e hija fallecieron con apenas unos días de diferencia durante sus vacaciones en Marbella. Desde entonces, la vivienda familiar de la exclusiva urbanización de Guadalmina Beach quedó inevitablemente ligada a uno de los capítulos más dolorosos de la historia reciente del clan.

Sin embargo, lejos de alejarse definitivamente de un lugar cargado de recuerdos, Carla ha decidido seguir manteniendo vivo el vínculo con una casa que durante décadas fue sinónimo de reuniones familiares, celebraciones y veranos inolvidables. Preguntada por sus planes estivales, la empresaria confirmó a COOL que volverá a instalarse allí junto a su familia. «Vamos a tener pequeñas escapadas en julio por los torneos de los chicos y luego ya nos instalamos en Marbella, en la casa familiar, quince días. Después volvemos a mitad de agosto para la pretemporada», explicó.

#JuliánPorrasFigueroa #BlackRoan #parati #famosos ♬ sonido original – COOL @coolrevista ✨ Madrid se vistió de gala para celebrar el primer aniversario de Black Roan, la firma de sastrería de Julián Porras-Figueroa. Acompañado por Olivia de Borbón y rodeado de amigos como Carla Goyanes y Colate Vallejo-Nágera, el empresario celebró un año de éxitos con el proyecto que siempre soñó. 🥂 ¿El secreto? Convertir una pasión en una profesión. #OliviadeBorbon

Sus palabras despejan las dudas que durante meses han rodeado el futuro de la vivienda marbellí, sobre cuya posible venta se especuló tras las tragedias que marcaron el verano de 2024. Lejos de renunciar a ese refugio familiar, Carla mantiene su apuesta por seguir disfrutando de un lugar profundamente ligado a la historia de los Goyanes-Lapique.

Durante el acto, la empresaria también habló de su vínculo con el mundo de la moda, un sector en el que dio sus primeros pasos profesionales antes de centrarse en la actividad inmobiliaria. «Estuve súper ligada a la moda cuando era muy joven, pero luego me enfoqué mucho más en la inmobiliaria, en el negocio de mi familia, que ahora he heredado yo y que es mío», explicó. Aunque reconoce que continúa colaborando ocasionalmente en proyectos relacionados con la moda, asegura que su prioridad actual está en la gestión del legado empresarial familiar. Una responsabilidad que ha adquirido una dimensión especial tras las pérdidas sufridas por su familia en los últimos años.

A las puertas de un nuevo verano, Carla Goyanes afronta una etapa marcada por la reconstrucción personal y familiar. Y lo hará regresando precisamente al lugar donde acumuló algunos de sus recuerdos más felices, pero también donde vivió uno de los momentos más difíciles de su vida. Marbella volverá a ser este año el punto de encuentro de una familia que sigue aprendiendo a convivir con la ausencia sin renunciar a sus raíces. «Es difícil», concluyó.