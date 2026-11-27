El Palacio de la Prensa de Madrid, en plena Gran Vía y frente a la plaza del Callao, acogió el jueves 26 de noviembre la XXIII edición de Los Mejores de PR. La gala reunió a periodistas, profesionales de la televisión y representantes de agencias y empresas, y concedió su premio especial a los vecinos de Urda.

La idea del primer club privado de Forbes en el mundo se planteó en Davos, en una calle helada. «Hacía sol y todo el suelo estaba helado», recordó Andrés Rodríguez al recoger el premio al mejor impulso y transformación.

La televisión tuvo su propio momento. El Hormiguero se llevó el galardón al mejor programa y Pablo Motos lo agradeció en un vídeo grabado. Unicorn Content fue distinguida como mejor productora y La mesa, como mejor debut televisivo. Entre los medios, Político España recibió el premio al mejor lanzamiento digital, Atlántico Hoy fue elegido mejor medio autonómico y José Manuel González Huesa recogió el de mejor agencia de noticias del año en nombre de Servimedia.

En comunicación empresarial, la organización premió a Anna Maresch, de Roca Group, y a Doris Casares, de Mango, esta última en la categoría de comunicación de empresa familiar.

El premio especial fue para Urda

En una noche con galardones para periodistas, empresas y programas de televisión, uno de los trofeos lo recogió un alcalde en nombre de sus vecinos. Pedro Aparicio, fundador de PRNoticias, entregó el premio especial al pueblo toledano de Urda por la ayuda prestada tras el accidente ferroviario del pasado 28 de octubre, ocurrido en su término municipal. «Un pueblo que en el fondo somos todos nosotros», dijo Aparicio al entregar el reconocimiento.