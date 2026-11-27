El debate a 4 que se produjo el jueves 26 de noviembre ha significado prácticamente la última oportunidad que han tenido los principales candidatos para convencer a los españoles indecisos o a los abstencionistas. A pesar de que participasen 4 candidatos, Pedro Sánchez (PSOE), Alberto Núñez Feijóo (PP), Santiago Abascal (Vox) y Ada Colau (Frente Amplio), las vías que se abren en España son dos: el bloque de la derecha (PP y Vox) y el bloque de la izquierda (PSOE y Frente Amplio).

El debate tuvo una duración de dos horas divididas en secciones de 20 minutos (cinco minutos por candidato) sobre vivienda, economía y fiscalidad, políticas sociales y servicios públicos, lucha contra la corrupción y calidad democrática y migración y política exterior. Durante la intervención del candidato de Vox Abascal, habló de otro tipo de «corrupción» que no se suele tener en cuenta por los españoles.

«Otro tipo de corrupción que los ciudadanos desconocen»

«Qué bien que ha mencionado a Amnistía Internacional, como a tantas organizaciones no gubernamentales mantenidas con dinero público de los españoles, de los europeos o de Soros», comenzaba su intervención Santiago Abascal aprovechando las palabras de Sánchez. Tachó al Gobierno socialista de siempre «cojear del mismo lado» y aprovechó la mención para hablar de «otro tipo de corrupción que los ciudadanos desconocen».

Abascal avisaba de la precisión que iba a tener con los datos, afirmando que «lo voy a leer con precisión porque les va a sorprender a muchos españoles que no lo saben». Comenzó a detallar una serie de presupuestos aprobados por los Consejos de Ministros, donde se destina dinero público a proyectos en el extranjero.

Gasto público en el extranjero

«Ganadería resiliente, baja en emisiones de El Salvador, 900.000 de euros; Agencia de Desarrollo Municipal del Carril Bici de Dakar en Senegal, 1.250.000 de euros. Gestión del agua de Suchitoto con enfoque de género, 3.000.000 de euros; asociación de jueces de Mozambique, 540.000 euros», explicaba.

El representante de Vox preguntó directamente al presidente del Gobierno si tenía pendiente algún juicio en Mozambique. Añadió posteriormente otro ejemplo de la gestión del gaso público: «Sistema del mercado de sésamo para la resiliencia de Mali, 1.000.000 EUR».

Ante los datos aportados, Abascal aclara que, aunque «parece una broma», los datos son completamente verídicos y son el tipo de presupuestos que se aprueban «un martes cualquiera en el Consejo de Ministros». Aprovechó para mencionar a David Broncano, presentador de La Revuelta, cuando explicó que los datos parecían mentira: «Parece una broma, una broma de broncano en la revuelta de las que hace con ustedes; conmigo no.