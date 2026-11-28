El Gobierno de Murcia presentará al Tribunal Superior de Justicia de Madrid un recurso para pedir medidas cautelarísimas que impidan la llegada al puerto de Cartagena del buque Med Emre, naufragado en Ibiza con una carga de unos ocho millones de litros de gasóleo, según ha confirmado el propio presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras.

López Miras, que se ha reunido en Cartagena con los responsables de las cofradías de pescadores murcianas y del ayuntamiento, la patronal y la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Cartagena, ha explicado los motivos por los que intenta, a toda costa, que no llegue al puerto de Cartagena el barco siniestrado y cargado con 8 millones de litros de gasóleo, por el peligro que supone, según se detalla en un informe de los servicios regionales de Medio Ambiente y Pesca.

El presidente murciano ha advertido que «No nos quedaremos quietos, no podemos hacerlo, tienen que buscar una alternativa», porque un «peligro potencial se dirige a la costa murciana, un riesgo medioambiental cierto y evidente, y cada minuto que pasa, está más cerca», ha afirmado López Miras en rueda de prensa en Cartagena.

López Miras se queja de que el accidente ocurrió «a 200 kilómetros de la costa murciana y traen el barco accidentado al puerto más alejado del lugar»,. Por su parte, el Gobierno argumenta que la dársena de Escombreras del puerto de Cartagena es la única con calado suficiente para acoger el Med Emre.

El presidente de Murcia ha añadido que «Estamos aún esperando un informe de evaluación ambiental que certifique que no hay riesgo en esa maniobra, cuando es necesario para cualquier acción administrativa acreditar que no hay afección para el medio ambiente con una carga de ese volumen». Lopez Miras ha advertido que «quiero ver ese informe y quién lo ha firmado, pero no ha podido hacerlo nadie porque no existe», ha abundado.

Según ha argumentado, el traslado del buque hasta el puerto de Cartagena «puede producir una catástrofe y no entendemos que no se haya hecho un análisis de riesgos, con lo que estoy cada vez más convencido de que el Gobierno de España no ha sido consciente de la decisión prematura y precipitada que ha tomado. Me gustaría no pensar mal», ha señalado.

El presidente murciano señala como directo responsable de cualquier percance o accidente que pueda suceder con el buque que sigue siendo remolcado a baja velocidad hacia el puerto de Cartagena. López Miras asegura que «No lo podemos permitir. El puerto de Cartagena es el que más figuras de protección tiene en el litoral español y nadie nos garantiza que no pueda haber un accidente que podría ser uno de los de mayores consecuencias de la historia de España». Y concluye: «Si sucediese, el único responsable sería el Gobierno de España».