Los albañiles expertos coinciden: para reforzar el impermeabilizante de las terrazas lo mejor es utilizar malla de fibra de vidrio

Con la llegada de las abundantes lluvias, cada vez son más los usuarios que optan por impermeabilizar sus terrazas, por miedo a posibles inundaciones y para no causar daños a terceros. Por mucho que una terraza parezca estar en buen estado, pueden existir microfisuras que permiten el paso del agua por el suelo. Los expertos en albañilería coinciden en que la malla de fibra de vidrio ayuda a reforzar la protección y reduce el riesgo de inundaciones.

¿Cómo funciona este material?

La malla de fibra de vidrio es un tejido flexible y resistente compuesto por finas hebras de fibra de vidrio entrelazadas. Sus principales beneficios son que no se oxida, mantiene su estabilidad dimensional, es decir, que ni se expande ni se contrae; y aporta alta resistencia mecánica con un mínimo espesor.

De entre sus principales funciones destaca la prevención de la aparición de fisuras. Clave para mejorar la impermeabilización de las terrazas. Los expertos han llegado a la conclusión de que, juntando la malla de vidrio con un impermeabilizante flexible, se puede acabar con el problema de las inundaciones.

Para que esto funcione, la pasta impermeabilizante tiene que ser compatible con la malla y, de serlo, quedar bien integrada en el espesor del recubrimiento; si quedara expuesta o despegada, no estaría cumpliendo su función.

¿Cómo impermeabilizar la terraza?

Teniendo en cuenta que este remedio no soluciona los problemas estructurales en la terraza, las zonas más deterioradas, los huecos y las juntas deben repararse para aplicar este truco y así el impermeabilizante pueda adherirse sobre una base sólida y firme.

Para proceder a la instalación, se debe:

Reparar las zonas dañadas. Aplicar la primera capa extendiendo el impermeabilizante siguiendo las instrucciones del fabricante. Colocar la malla incorporándola al revestimiento y asegurándose de que quede completamente cubierta.

Importante no añadir agua a la mezcla, ya que puede alterar las proporciones de la pasta impermeabilizante. A pesar de todo, existen zonas que a lo mejor no toleren demasiado este remedio, ya sean las esquinas, las uniones con paredes y demás; porque precisan de detalles concretos, como bandas de impermeabilización.