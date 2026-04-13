Clara Pinedo: «En la Selección te das cuenta de que quieres llegar a ser una de las mejores»

Vuelve a escena la selección femenina, en la fase de clasificación para el Mundial 2027. Ante Inglaterra y Ucrania, España buscará seis puntos vitales para obtener el billete directo a la cita que tendrá lugar en Brasil. No es una ventana para realizar muchas pruebas, pero Sonia Bermúdez sigue integrando a esa generación del futuro, de la que forma parte Clara Pinedo (Bilbao, 2003), la novedad en esta última convocatoria.

La futbolista del Athletic atiende a OKDIARIO ilusionada antes de estrenarse con la Absoluta. Tras una extensa carrera en la élite, pese a tener sólo 22 años, Pinedo se presenta en este equipo plagado de estrellas con el objetivo de absorber absolutamente todo lo que pueda servirle para progresar de cara a un futuro no muy lejano. Tiene espejos en los que mirarse y a las mejores del mundo, como ella misma dice, para aprender de ellas.

Pregunta: ¿Qué tal su primera concentración con la Selección?

Respuesta: Pues muy contenta. No me lo esperaba. Es una oportunidad para mí y la intento aprovechar al máximo.

P: ¿No sabía nada? ¿No habló con Sonia antes?

R: Nada, nada. Yo me enteré por el Athletic. Terminamos el entrenamiento, nos juntamos y ahí me enteré. No habíamos hablado, ni nadie me había dicho nada.

P: ¿Y qué supone esta convocatoria para un partido tan importante como contra Inglaterra?

R: Pues muy, muy ilusionada y muy contenta. Creo que trabajo y tengo el compromiso con mi club para llegar a esto. Así que superorgullosa. Toca intentar aprovechar la oportunidad lo máximo posible y aprender de las jugadoras que tengo alrededor.

P: Que no es poco lo que hay en su posición…

R: Sí, sí, sí. Yo aquí vengo con ganas de aprender, de nutrirme de las que me rodean y en eso estoy.

P: Está acostumbrada a enfrentarse a ellas, pero ¿cómo es compartir vestuario con futbolistas de este nivel?

R: Es increíble. Según les ves cómo entrenan, ya te das cuenta de lo que quieres llegar. A ser de las mejores y tienes la mente competitiva. Yo estoy intentando sacar lo máximo que puedo de ellas, nutrirme de verles entrenar y verles competir y la verdad es que son de las mejores jugadoras del mundo.

P: Ha jugado ya en San Mamés, ahora va a otro escenario legendario como Wembley. ¿Cómo sería debutar allí?

R: Pues es un estadio increíble. Es algo único, que solo te puede pasar una vez. Así que ojalá debutar. Estoy aquí a disposición de Sonia, de Iraia y ojalá se dé.

P: ¿Qué le ha pedido Sonia Bermúdez?

R: Bueno, lo primero, que esté tranquila, que ellas ya me conocen perfectamente y ya saben mi nivel. Que disfrute de la experiencia y que me nutra de las que están en mi posición. Que disfrute la oportunidad.

P: Es una buena forma de crecer la de fijarse justo en las que juegan en su posición…

R: Es que soy una afortunada ahora mismo de verles entrenar, ver sus movimientos y cómo piensan.

P: ¿Qué jugadora le ha llamado más la atención?

R: Yo diría que Vicky me ha llamado bastante la atención porque, evidentemente Alexia, Patri… son las mejores, pero es verdad que de Vicky igual no se habla tanto como se debería.

P: ¿Qué le ha sorprendido de ella?

R: El desparpajo. Creo que no tiene miedo a nada. Encara, regatea, centra con una, con otra… y eso es algo único.

P: Eso también se puede adquirir al estar rodeada de jugadoras de este nivel.

R: Creo que ella ya tiene el talento natural, que es una persona que ya lleva dos o tres años al máximo nivel en el Barcelona. Ya sabía su nivel, pero me ha impactado aún más.

P: ¿Se imaginaba llegar a la Selección?

R: Para nada. Es evidente que la selección española tiene un nivel muy bueno, justamente en mi posición están las mejores del mundo y era complicado. Pero creo que se me ha dado la oportunidad. He estado en las inferiores de la selección española y ahora tengo que aprovecharla.

P: Hay ejemplos de jugadoras jóvenes que han llegado para quedarse, como Serrajordi, que ya es habitual. Podría pasar también con usted.

R: Sí. El fútbol es de aprovechar las oportunidades. Creo que tienes que tener esa pizca de suerte, donde se lesiona una y justo tú puedes entrar y aprovecharla. La verdad que en eso me estoy centrando, en disfrutar y aprovechar la oportunidad.

P: Sonia está apostanco mucho por el talento joven, por ese cambio generacional.

R: Sí. Quieras que no, pues estuvo en la Sub23 y hacíamos el mismo planteamiento que la Absoluta, los mismos entrenamientos Ella se centra más en ver lo conocido, en que había un sólo un pasito en esa Sub23 En la anterior lista se ha notado esa Sub23.

P: ¿Qué esperan del partido contra Inglaterra y qué les ha pedido Sonia?

R: El vestuario está muy motivado. Jugar contra Inglaterra es un partido especial y más en Wembley, que va a estar lleno. Sonia nos ha dicho que nos centremos en nosotras, que cometamos los menos fallos posibles, que seamos agresivas y así nos podremos llevar el partido.

P: ¿Se notan esas ganas de revancha y esa rivalidad con Inglaterra?

R: Más que pique es la motivación. Creo que ya vienen del pasado, que ha habido esos partidos que han tenido mucha rivalidad. Estamos muy motivadas y vamos a trabajar para conseguir la victoria. Estamos centradas en ganar el partido.

P: ¿Cómo afrontan este partido exigente?

R: Seguramente sean de las dos mejores selecciones del mundo. Es un partido que tienes que estar 100% centrado en ello, motivada y no cometer errores.

P: ¿Su familia podrá ir a Wembley para su posible debut con España?

R: No. Justamente trabajan y no pueden ir. Tengo dos hermanos y mis padres y entre que uno trabaja, otro tiene universidad y así, no les da tiempo.

P: ¿Qué espera de esta convocatoria más allá de un posible debut?

R: Aprender lo máximo posible. Creo que es el máximo nivel de rendimiento y ya los primeros días lo he notado. Intento absorber lo máximo posible tanto del staff como de las jugadoras que me rodean y disfrutar de la experiencia.

P: ¿Se imagina debutando en cualquiera de los dos partidos?

R: Sí, sí, ojalá, ojalá. Debutar no es un sueño, es de todo el trabajo y el compromiso que ha habido detrás. Es como una recompensa y ojalá se dé.

P: ¿Quién le ha ayudado más estos días a integrarse?

R: Adri (Nanclares). La verdad es que me está ayudando en todo. Desde el primer día ha hecho todo lo posible para que yo esté cómoda y, quieras que no, es de mi equipo. Le veo todos los días.

P: ¿Cómo le ha recibido el grupo?

R: Superamable, la verdad. Son supermajas. Te intentan incluir en todo, en jugar con ellas… Así que supercontenta con este grupo.

P: ¿A quién más conocía?

R: Conocía a Fiamma de las categorías inferiores. Fui con ella al Mundial Sub20. Luego, con Edna también he estado bastante con Naiara, que es de la Real. He estado más con Olga también estos días. La mayoría han intentado hablar conmigo.

P: ¿Qué objetivos se marca a corto y largo plazo?

R: A nivel de selección española, tener esa continuidad, que sé que es difícil porque creo que justamente en mi posición están las mejores del mundo. A largo plazo es algo que puedo, con trabajo y esforzándome, llegar a estar ahí. Y de cara con el club, trabajar, que no nos dejemos llevar a final de temporada.