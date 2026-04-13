Cuándo se juega el Inglaterra – España: horario y dónde ver por TV en directo el partido de la selección femenina de clasificación para el Mundial 2027

España afronta uno de sus partidos más complicados en su camino hacia el Mundial 2027, ya que las de Sonia Bermúdez se ven las caras con Inglaterra en Londres. Ambos combinados están empatados a seis puntos en su grupo y es por ello que lo que ocurra en este duelo puede ser muy importante para el devenir del cuadro. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo todo lo que suceda en el choque que jugará la selección española de fútbol femenino en Wembley.

Horario del Inglaterra – España: cuándo juega la selección española femenina

La selección española de fútbol femenino viaja a Reino Unido para enfrentarse a Inglaterra en el partido que corresponde a la jornada 3 del grupo A3 de la fase de clasificación para el Mundial 2027. Este choque será apasionante, ya que tanto las británicas como las de Sonia Bermúdez han conseguido ganar sus dos primeros encuentros, lo que significa que el combinado que se lleve el triunfo estará cerca de amarrar la primera plaza, aunque no será definitivo lo que suceda en un enclave tan importante para el deporte rey como es Wembley.

A qué hora es el partido de la selección española femenina contra Inglaterra

La UEFA ha programado este emocionante Inglaterra – España de la jornada 3 del grupo A3 de la fase de clasificación para el Mundial 2027 para este martes 14 de abril. El organismo que controla el fútbol del viejo continente ha fijado este choque entre dos de los mejores combinados del mundo en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Todo debería transcurrir con total normalidad en la previa del choque con los aficionados de ambas selecciones para que el balón pueda rodar de una manera puntual en Wembley.

Dónde y cómo ver gratis el Inglaterra vs España en directo por TV online y en vivo

RTVE fue el medio de comunicación que adquirió los derechos televisivos para emitir en nuestro país en exclusiva los diferentes encuentros que dispute la selección española de fútbol femenino. Esto quiere decir que el Inglaterra – España correspondiente a la jornada 3 del grupo A3 de la fase de clasificación del Mundial 2027 se podrá ver en directo por televisión a través de La1. Los seguidores del combinado nacional de nuestro país podrán ver gratis y en abierto por TV todo lo que ocurra en este choque que se juega en Wembley.

Todos los aficionados de la selección española de fútbol femenino que no se pierdan ni un encuentro de las de Sonia Bermúdez deben saber que podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Inglaterra – España de la jornada 3 del grupo A3 de la fase de clasificación para el Mundial 2027 mediante la aplicación RTVE Play. Esta app se puede descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero el ente público también pondrá a disposición de todos su página web para quien quiera acceder a ella con un ordenador.

Además, en la web de OKDIARIO vas a encontrar la mejor información sobre todo lo que ocurra con la selección española de fútbol femenino en este partido de la jornada 3 del grupo A3 de la fase de clasificación para el Mundial 2027, donde tendremos un enviado especial. Una vez acabe el Inglaterra – España publicaremos la crónica y compartiremos también con todos nuestros lectores las reacciones importantes que se produzcan en este mítico estadio como es Wembley.

Dónde escuchar por radio en directo el Inglaterra – España

Por otro lado, todos los seguidores del combinado nacional español que no vayan a pode ver en directo por televisión ni en vivo online ni en streaming este choque de la selección española de fútbol femenino deben saber que podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Radio Marca, la Ser, Cope, RNE u Onda Cero podrían conectar con Wembley para narrar el minuto a minuto de todo lo que suceda en el Inglaterra – España.

En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Inglaterra – España

El Estadio de Wembley, situado en Londres, será el escenario donde se disputará este Inglaterra – España que corresponde a la jornada 3 del grupo A3 de la fase de clasificación para el Mundial 2027. Este campo se inauguró en 2007 y se levantó para reemplazar al anterior que recibía el mismo nombre y que estaba en la misma ubicación. Tiene capacidad para recibir a 90.000 aficionados y no se espera un lleno, pero sí que una gran entrada para este partidazo.

La UEFA ha designado a la árbitra sueca Tess Olofsson para que imparta justicia en este Inglaterra – España de la jornada 3 del grupo A3 de la fase de clasificación para el Mundial 2027. En esta competición no hay VAR, por lo que decida la colegiada nórdica será la que prevalezca sobre el terreno de juego. Sus compatriotas Almira Spahic y Tilde Larsson le acompañarán como linieres, mientras que la también sueca Eva Svärdsudd estará en la banda siendo la cuarta árbitra.