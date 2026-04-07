Sonia Bermúdez, crítica con la UEFA: «Cuando jugamos en Wembley se juega Champions… son cosas a mejorar»

Sonia Bermúdez ha valorado la convocatoria de España para la próxima ventana de selecciones, donde se medirán a Inglaterra y Ucrania en busca de un puesto en el Mundial femenino de 2027. La seleccionadora ha hablado, sobre todo, del partido contra las inglesas, que se ha convertido ya en un clásico, y ha sido bastante crítica con el hecho de que el calendario siga coincidiendo con partidos importantes de fútbol masculino.

La final de la Copa del Rey entre Atlético y Real Sociedad se disputará el 18 de abril, al igual que el España–Ucrania de clasificación para el Mundial 2027. «Es verdad que se ha intentado que se pueda llegar a las dos competiciones», ha señalado la seleccionadora, que ha sido crítica con la UEFA al señalar que «el día que jugamos en Wembley, se juega un partido de Champions». «Son cosas que tenemos que mejorar», ha apuntado.

Sobre el partido contra Inglaterra, por el que pasarán buena parte de las opciones de las dos mejores selecciones del mundo por estar en el Mundial, ha señalado que se decidirá «en pequeños detalles». «Vamos a jugar en un estadio increíble y lo hemos preparado de la mejor forma posible e intentaremos ganar los tres puntos que son cruciales para estar en el Mundial», ha señalado.

El último precedente entre las dos selecciones fue en la final de la Eurocopa, donde Inglaterra arrebató el título a España en la tanda de penaltis. Sin embargo, Bermúdez ha descartado que se lo tomen como una revancha: «Tenemos un equipo que mide todos los partidos como si fueran finales. Es de los mejores partidos que puedes ver a nivel mundial».

El duelo contra las de Sarina Wiegman será en Wembley, un escenario que «a nivel mental» no será sencillo. «Nos va a exigir y estamos más que motivadas», ha declarado la seleccionadora nacional. Ha indicado que tratará que «no nos afecte el entorno», puesto que se espera una gran entrada. Ha evitado mandar ningún mensaje a Inglaterra, señalando que su deseo es que «se vea un partido bonito y que ganemos».

Pocas novedades en la convocatoria

En la convocatoria, destaca el regreso de Esther González en la delantera. Fue titular y pichichi en la Eurocopa, aunque ahora tiene buena competencia en la Selección, con la presencia de Edna Imade. «Los perfiles que buscamos son diferentes. Esther te ataca bien el espacio, juega de cara, orienta bien la presión… y tiene mucho gol. Con Edna, es un perfil diferente, es muy dominadora en el juego aéreo y está en un momento muy bueno. Tenemos un equipo con muchas garantías de hacer gol y estamos contentos con las 25 que vienen», ha señalado.

Sobre el hecho de que las jugadoras rindan cada vez a mejor nivel en sus clubes, ha señalado que es «mejor» para ella, aunque «cada fin de semana nos lo pongan complicado». Pese a que hay un equipo teóricamente titular, la seleccionadora ha señalado que cada jugadora tendrá «que llegar aquí y defender la titularidad». «Tendrán que ganarse el puesto para ver a quién ponemos», ha señalado.

También ha valorado la irrupción de Clara Serrajordi en el centro del campo del Barcelona y de la selección femenina. «Creo que es una jugadora que está jugando muy bien, creciendo mucho toda la temporada, tiene por delante a la mejor del mundo en su posición. Tiene 17 años y puede mejorar todavía muchísimo más», ha apuntado. Sobre el conjunto culé ha recalcado que «lleva años haciendo las cosas muy bien, trabaja muy bien su cantera y son un ejemplo a seguir», al hacer una valoración de los últimos clásicos ante el Real Madrid.