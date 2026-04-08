La selección femenina ya está concentrada en Las Rozas para los partidos ante Inglaterra y Ucrania

La selección femenina ya está concentrada en Las Rozas. España disputará la próxima semana dos partidos clave en la búsqueda de la clasificación para el Mundial 2027. La campeona del mundo se medirá a Inglaterra y Ucrania, en Wembley y Córdoba, sin opción a fallar, especialmente en el segundo encuentro. Las 25 convocadas por Sonia Bermúdez ya preparan lo que tratarán que sea un asalto al mítico estadio inglés, lo que les allanaría mucho el pase directo al Mundial de Brasil.

España vuelve a contar con varias de sus futbolistas más importantes, que no estuvieron en los dos primeros partidos clasificatorios para la cita mundialista, en los que golearon a Islandia y Ucrania. Cata Coll, Irene Paredes, Mapi León y Esther González han vuelto a la Ciudad del Fútbol de cara a esta ventana internacional, tras sus respectivas bajas en la anterior convocatoria.

Quienes siguen fuera de la Selección por lesión son Aitana Bonmatí, Laia Aleixandri o Teresa Abelleira, que ya ha iniciado la fase final de su recuperación tras la rotura del cruzado que sufrió el pasado año precisamente en Wembley. A ellas se ha sumado Inma Gabarro, presente en la anterior concentración pero que también se ha roto el ligamento cruzado.

Por decisión técnica se quedaron fuera jugadoras de la talla de Jenni Hermoso, Leila Ouahabi, Alba Redondo o Martín-Prieto. Además, respecto a la última llamada de Bermúdez, para las dos primeras jornadas de la fase de clasificación para el Mundial, se han quedado fuera Enith Salón, Sandra Villafañe, Martina Fernández y Ornella Vignola.

España se medirá a Inglaterra y Ucrania

España comienza la preparación para el Mundial este miércoles, con el primer entrenamiento que se celebra a puerta cerrada en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Será el domingo cuando la Selección viaje a Londres, de cara al partido que se celebrará el martes en Wembley ante Inglaterra (20:00 horas). El lunes se ejercitarán sobre el césped y ofrecerán una rueda de prensa previa para valorar el importante choque contra las lionesses.

Después volverán a Madrid y el viernes será cuando viajen a Córdoba para medirse a la selección de Ucrania, en la cuarta jornada de la fase de clasificación Se enfrentarán a ellas el 18 de abril, el mismo día de la final de la Copa del Rey, sólo que el partido ha sido adelantado a las 16:00 horas para que no se solape con el duelo que enfrentará en La Cartuja al Atlético de Madrid con la Real Sociedad.