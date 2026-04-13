Alineación de España contra Inglaterra: Sonia Bermúdez sacará su once de gala

La selección femenina buscará en Wembley tres puntos clave para estar en el Mundial 2027. España presentará la mejor alineación que tiene ante Inglaterra, su once de gala. Un equipo en el que entra Esther González, que regresa con la campeona del mundo después de ser baja en las últimas concentraciones, además de Irene Paredes y Mapi León en el centro de la zaga y con Vicky López en uno de los extremos, mientras que Mariona estará en el centro del campo.

La Selección buscará tres puntos clave en la fase de clasificación para el Mundial, en lo que será la reedición de la final de la última Copa del Mundo, donde las nuestras consiguieron la primera estrella gracias a un gol de Olga Carmona. En lo que se ha convertido en todo un clásico del fútbol femenino internacional, España quiere venganza de lo sucedido hace nueve meses en la final de la Eurocopa, cuando las inglesas ganaron el título en la tanda de penaltis.

Para ello, Bermúdez, que nunca se ha medido a las Lionesses, pondrá todo el potencial sobre el césped, el equipo de gala, el mejor que tiene. Tomando como base el de la final de aquella Euro, saldrían de él las lesionadas Aleixandri y Aitana y también Athenea del Castillo. En su lugar, entrarían Mapi León, Vicky López y Claudia Pina.

Con todo en Wembley

España vuelve a tener a sus tres mejores porteras disponibles, pero hay pocas dudas respecto a la titularidad. Cata Coll volverá a estar bajo palos, por delante de Misa y de Nanclares, pese al buen rendimiento de ambas tanto con sus clubes como con la elástica del equipo nacional. La defensa será la mejor posible, con Olga y Ona Batlle en los laterales e Irene Paredes y Mapi León en el centro de la zaga.

El centro del campo, sin Aitana Bonmatí, que ultima su recuperación de la fractura de peroné que sufrió hace unos meses, volverá a tener a Mariona jugando junto a Patri Guijarro y Alexia. Vicky López también estará, aunque apunta a uno de los dos extremos, el derecho, mientras que por el izquierdo aparecerá Claudia Pina. En punta, vuelve el gol de España, vuelve Esther González, que apunta a la titularidad por delante de Edna Imade.

Posible alineación de España contra Inglaterra

La alineación probable de España contra la selección inglesa es, por tanto, la de gala. Un once que estará formado de la siguiente manera: Cata Coll; Ona Batlle, Mapi León, Paredes, Olga Carmona; Patri Guijarro, Mariona, Alexia; Vicky López, Pina y Esther.