España vuelve a Wembley una temporada después, tras jugar y caer ante Inglaterra en la fase de grupos de la Liga de Naciones. Ahora, la Selección vuelve a este escenario místico del fútbol en busca del billete directo al Mundial 2027. La final de la última Copa del Mundo, en la que España se llevó su primera estrella, se reedita en la jornada 3 de la fase de clasificación para la cita que se celebrará dentro de poco más de un año en Brasil.

La fase de clasificación en Europa reparte cuatro billetes directos que irán a parar a las cuatro campeonas de grupo. España e Inglaterra, encuadradas en el grupo A3 con Ucrania e Islandia, se disputan uno que, teóricamente, deberá salir de lo que suceda tanto en Wembley como en Son Moix el próximo 5 de junio, cuando se volverán a enfrentar. El primer asalto será en la catedral mundial del fútbol, donde ya jugaron el pasado año, con triunfo por la mínima para unas inglesas de lo más efectivas, que no perdonaron a las campeonas del mundo.

La rivalidad entre las dos selecciones es máxima. Ambas se midieron en cuartos de la Eurocopa de 2022, con triunfo para Inglaterra; en la final del Mundial 2023, donde ganó España; en dos ocasiones en la Liga de Naciones 2025 que acabó ganando la Selección, con un triunfo para cada equipo en la fase de grupos, y en la final del último campeonato continental, con España cayendo en penaltis en un partido en el que se mereció más. Ahora, vuelve el primero de estos dos asaltos, que puede marcar el devenir del próximo Mundial, puesto que una de las dos últimas finalistas se irá a la repesca y, en gran medida, dependerá de lo que suceda este martes en Wembley.

El clásico del fútbol femenino de selecciones vuelve este 14 de abril, con un partido con sabor a final, en busca de mucho más que tres puntos. En él habrá ganas de revancha por parte de una España dolida tras caer en penaltis en la final de la Euro y también muchas ganas de reivindicarse en un escenario legendario como es Wembley, donde no se ha ganado hasta la fecha.

Ante cerca de 90.000 espectadores, puesto que se espera que esté prácticamente lleno, la Selección buscará un triunfo que deje encarrilado su pase al Mundial de Brasil, donde debería defender el título logrado hace casi tres años. La conquista de la segunda estrella se inicia, sin lugar a dudas, este martes a partir de las 20:00 horas, en un partidazo que puede abocar a la repesca a una de las dos mejores selecciones del mundo.