Lamine Yamal luce un llamativo atuendo en la gala del Balón de Oro: la flor de la que todos hablan

Lamine Yamal ha centrado las miradas en la gala del Balón de Oro. Y no precisamente por ser una de las grandes estrellas presentes en el London Palladium Theatre y uno de los tres candidatos a levantar el galardón, sino por la flor gigante que decoraba su traje. Acompañado por su pareja, Inés García, el futbolista de 20 años llegaba a la gran fiesta del fútbol ataviado de una manera de lo más extravagante. Totalmente de negro, pero con una flor rosa de grandes proporciones, Lamine Yamal llegaba a la capital inglesa dispuesto a levantar el trofeo más preciado.

Entre sus méritos, nada más y nada menos que un Mundial, el ganado en verano por España en Estados Unidos. Cierto es que el rendimiento del astro del Barcelona no fue el mejor, pero terminó proclamándose campeón, además de hacer una gran temporada en la que ganó Liga y Supercopa con el conjunto culé. Si no era el principal candidato, había merecido estar en esa terna junto a Harry Kane y Kylian Mbappé, que a nivel individual han rendido por encima pero en el colectivo no han llegado a cosechar los títulos del culé.

Lamine Yamal era el último en llegar de los tres contendientes. Primero aparecía la expedición del Real Madrid, con Mbappé a la cabeza, mientras que el Bayern de Múnich llegaba después, con Kane y varias futbolistas de su equipo femenino, como Klara Bühl o Pernille Harder. Tras ellos, la expedición más numerosa, la del conjunto culé. Joan Laporta acompañaba a sus estrellas, puesto que además de él estaban Rodri, Joan García y otras ocho futbolistas del equipo femenino y su entrenador, Pere Romeu.