El mensaje del padre de Lamine Yamal a Inés García: «Te presto a mi hijo»

Hay suegros y suegros, y el de Inés García parece haberse ganado el título de uno de los más simpáticos del fútbol. Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, ha compartido en Instagram su primera foto junto a la novia de su hijo, y lo ha hecho con un mensaje que no ha pasado desapercibido. «Te presto a mi hijo», escribía en tono de broma junto a una imagen en la que ambos posan sonrientes y con ropa informal mientras ella se preparaba para una sesión de maquillaje. La publicación llegaba, además, en un momento muy especial: apenas unas horas antes del primer Clásico de la temporada, una cita en la que todas las miradas estaban puestas en el joven delantero del Barça. El gesto ha servido para confirmar la buena sintonía que existe entre la influencer y la familia del futbolista.

Y es que Mounir no se quedó en una sola publicación. En otra de sus imágenes que posteó en Instagram aparecía Lamine Yamal junto a Copito y Coco, los dos cachorros de Golden retriever que comparte con Inés, acompañada de otro mensaje muy suyo: «Padre e hijo solo hay 1». Incluso compartió un vídeo cepillando a los perros, en una muestra más de lo implicado que está en la vida de la pareja. La reacción de los protagonistas no se hizo esperar. Ambos respondieron con emojis. Lamine respondió con un corazón, mientras que Inés dejó un comentario con un corazón y una estrella y compartió en su propio perfil la publicación. Un intercambio de lo más cariñoso que demuestra que la relación entre la influencer y la familia del futbolista va viento en popa, y que el padre del jugador ha recibido a su nuera con los brazos abiertos.

¿Quién es Inés García?

Inés García es una creadora de contenido de 21 años que acumula aproximadamente 5 millones de seguidores en Instagram y aproximadamente 4 millones de seguidores en Tiktok.

La pareja hizo pública su relación en mayo de 2026, durante la celebración del título de Liga del Barça. «Estuvimos mucho tiempo hablando antes de vernos», contó ella sobre sus inicios.

Así lo ha compartido Mounir en sus redes sociales. Con el visto bueno del suegro, todo apunta a que Inés ya forma oficialmente parte de la familia Yamal. Pese al buen ambiente familiar, el partido contra el Real Madrid no ha ido bien para Lamine, que ha visto como Cucurella -su compañero en la selección— le hizo un marcaje espectacular durante el partido, ayudando a la victoria de los blancos que hace que LaLiga se apriete y la diferencia entre ambos equipos sea de apenas tres puntos.