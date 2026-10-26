A qué hora anuncian el ganador del Balón de Oro 2026

La gala del Balón de Oro tendrá emoción hasta el final. Después de que se confirmase la media hora de retraso por problemas de tráfico, la ceremonia se demorará más de la cuenta con el morbo de conocer al ganador con Mbappé, Lamine Yamal y Harry Kane como principal candidato. Es por ello que se ha tenido que aplazar la hora exacta en la que se conocerá al que levante el trofeo en Londres.

France Football escogió este lunes 26 de octubre para una de las fechas más importantes del año en el mundo del fútbol: la gala del Balón de Oro 2026. Y es que los mejores futbolistas del planeta se reunirán en este acto que organiza la mítica publicación francesa junto a la UEFA para ver quién es nombrado como el mejor de la última temporada.

En esta ocasión, el evento no se va a celebrar en Francia, sino en Londres, más concretamente en el London Palladium, donde caben unas 2.000 personas en su interior. El motivo del traslado es el homenaje a Sir Stanley Matthews, que fue el primer ganador de este premio en 1956. Con el nuevo retraso, la gala del Balón de Oro no comenzará hasta las 21:30 (hora peninsular), una menos en las Islas Canarias, es decir, a las 20:30.

Durante toda la ceremonia, entre discursos, vídeos y pausas publicitarias, el Balón de Oro será el último premio en entregarse. En principio, estaba programado que se anunciase a las 22:45 hora española, pero todo parece indicar que se sabrá quién ganará el Balón de Oro 2026 a partir de las 23:15 horas (horario peninsular). Hasta entonces habrá que esperar mientras la expectación crece en todo el mundo por saber quién será nombrado como el mejor jugador del año.