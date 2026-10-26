El segundo de Vicky López: la niña que jugaba con las mayores sigue los pasos de Alexia con su segundo Trofeo Kopa

Vicky López tiene ya su segundo Trofeo Kopa. Segunda edición del galardón en su versión femenina y segunda ocasión en la que lo gana la internacional española, que se ha impuesto en la votación a su compañera Clara Serrajordi, a la madridista Felicia Schröder, a Lily Yohannes (Olympique de Lyon) y Veerle Buurman (Chelsea). A sus 20 años, la futbolista del Barcelona está ya totalmente asentada en la élite, en la que irrumpió con 15 años recién cumplidos. Desde entonces, no ha parado de quemar etapas, siendo ahora la mayor representante del futuro, ya no del fútbol nacional, sino mundial.

Algo que era de esperar, como cuenta a OKDIARIO Sergio García, uno de los entrenadores que tuvo en las categorías inferiores del Madrid CFF. Como afirma a este medio, el técnico la tuvo en formación muy poco tiempo, puesto que tras despuntar en un torneo subió de categoría. Siendo una niña, con apenas 13 años y en categoría infantil, ascendió rápidamente a cadete y juvenil, llegando a jugar en el Juvenil A del equipo madrileño, con futbolistas de 18 años.

García revela a este medio que el talento de Vicky era muy superior al resto y destacaba por su «habilidad con el balón» a la hora de «conducir, regatear y también pasar». Pero más allá de lo deportivo, hay algo en lo que todos aquellos que se han cruzado con la talentosa jugadora hacen hincapié: su gran humildad. A sus enormes capacidades se suma un trabajo que le ha llevado a ser ya una realidad y estar considerada como «la futura Alexia», como afirma el que fuera su entrenador cuando apenas comenzaba a formarse, que no duda de que el presente y futuro de Vicky López será brillante.

Un talento precoz protegido por su entorno

Más allá de su precocidad, Vicky López destaca por su cercanía, como detallan fuentes próximas a la futbolista. Se trata de una futbolista exigente, consciente de sus cualidades y que se centra en mejorar a diario. Tiene además un entorno de lo más sencillo y tranquilo, que ha favorecido totalmente su desarrollo, pese a la distancia, puesto que seguía siendo una niña cuando en 2022 –con 16 años recién cumplidos– se marchó a Barcelona.

Su descaro con el balón ha sido una de las características más destacables de la vallecana que lo aprendió jugando junto a su hermano, con el que pasaba «prácticamente todo el día» jugando en la calle cuando era una niña. Así lo detallaba la propia Vicky en plena Eurocopa de 2025 a este medio. Entonces apuntaba que jugar al lado de jugadoras como Alexia y Aitana era un «proceso» que le estaba «haciendo mejor jugadora» y que sería «un punto clave» en su carrera de cara al futuro.

No se equivocaba. Año y medio después, Vicky no ha hecho más que confirmar todas las expectativas que había sobre ella. Tras ganar el Golden Girl en 2024, recibió el pasado año el Trofeo Kopa, en su primera edición femenina, al que se suma el de este 2026, siendo elegida durante tres años seguidos como la mejor futbolista menor de 21 años.

Vicky López y la fuerza de su madre

La jugadora del Barcelona habló al recoger el premio y se emocionó al recordar a su madre, fallecida en 2018, cuando la futbolista tenía sólo 11 años. Tras agradecer a su familia el galardón, Vicky López se refería a su madre: «Aunque ya no estés a mi lado, mamá, te siento en cada paso que doy. Todo lo que soy y todo lo que consigo es tuyo. Gracias, mamá, por enseñarme a luchar y a no rendirme nunca».

El año que viene, volverá a ser la gran favorita para llevarse el galarón, puesto que será el último año en el que sea elegible y el techo que ha establecido, pese a su juventud, es enormemente alto. Jugadora más joven en debutar en la Liga F, con el Barcelona y con la Selección, además de titular indiscutible en el conjunto culé y una fija con España en cada convocatoria, es el futuro de nuestro fútbol, teniendo además un gran margen de mejora.

Por ello, la comparación con Lamine Yamal es inevitable. Las carreras de los dos son prácticamente simétricas. Irrumpieron casi a la vez, tienen condiciones muy similares y son el futuro del fútbol mundial. Se conocen y, como destacó a OKDIARIO, se llevaban «bien», puesto que comparten club. Aunque Vicky López tiene claro que ella debe dejar esas comparaciones a un lado. «Lamine es Lamine y yo soy yo. Tengo que seguir mi camino», afirmaba en 2025.