Qué es el Trofeo Kopa y qué jugadores pueden ganarlo: lista de nominados

Este lunes 28 de octubre, además del Balón de Oro, que todo hace indicar que recogerá Vinicius Junior, también se entregará el Trofeo Kopa 2024. Hace unos días se hizo oficial la lista de los diez jugadores nominados que lucharán por llevarse el galardón que premia al mejor futbolista joven del año. Lamine Yamal es el máximo candidato para ganar el premio tras su buen rendimiento con la selección española en la Eurocopa y el Barcelona. Cubarsí y Arda Güler también están entre los nominados al Trofeo Kopa.

El Théâtre du Châtelet en París volverá a ser el lugar en el que el fútbol viva su día de fiesta anual. Este lunes 28 de octubre, la UEFA y grupo Amaury, propietario de las empresas de medios France Football y L’Équipe, entregarán el Balón de Oro en una gala en la que todo hacer indicar que Vinicius Junior se confirmará como el mejor futbolista del planeta. El jugador del Real Madrid es el máximo candidato para llevarse el trofeo por delante de Jude Bellingham, Dani Carvajal y Rodri Hernández.

Además del Balón de Oro, en la gala que se celebrará en París también se entregará el Balón de Oro femenino, el premio Kopa que se entrega al mejor jugador menor de 21 años a 31 de julio de 2024, el trofeo al mejor entrenador masculino y femenino del año, el trofeo al mejor club masculino del año, el Yashin al mejor portero, el Gerd Müller al máximo goleador del año y el Sócrates, que premia al futbolista que ha tenido el acto más humanitario.

Vinicius Júnior es el máximo candidato para llevarse el premio al mejor futbolista del año y todo hace indicar que Lamine Yamal será el ganador del trofeo Kopa, que galardona al mejor jugador joven del mundo. El joven jugador del Barcelona y la selección española parece que se llevará el trofeo después de su espectacular año en el que se ha confirmado como uno de los futbolistas más prometedores del mundo.

Here are our 2024 Kopa Trophy nominees! #ballondor pic.twitter.com/4bkfIV7iaD

— Ballon d’Or (@ballondor) September 4, 2024