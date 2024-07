Bellingham: una Eurocopa que vale oro

La temporada de Jude Bellingham, la más especial sin duda en su carrera deportiva, ha sido brillante. Pase lo que pase el 14 de julio en Berlín, la campaña del mediocentro inglés ya es de sobresaliente. A sus 21 años ha ganado su primera Supercopa de España, su primera Liga española y su primera Champions League con el Real Madrid, y el domingo disputará su primera final de Eurocopa con Inglaterra ante España.

El domingo, 14 de julio, en el Olímpico de Berlín, algo antes de las 21:00 horas, Jude Bellingham saltará al césped con la camiseta de la selección inglesa para disputar la final de la Eurocopa. Hace tres años, en Wembley, Inglaterra disputó la final de la última Euro. La perdió ante Italia, Jude estaba convocado, pero no disputó minutos.

Ahora, en Berlín, tres años más tarde, Bellingham es el líder de esta Inglaterra. Con 18 años saboreó el amargo dolor de la derrota y ahora resarcirse liderando el barco de los ‘Three Lions’. Se verá las caras ante España, país donde esta campaña ha vivido su primera temporada como jugador del Real Madrid. Y sin duda su campaña está siendo más que especial.

Si Bellingham gana esta Eurocopa será el máximo candidato a ganar el Balón de Oro de esta temporada. No hay dudas. Será un trofeo con sabor a oro. Ha ganado la Champions y la Liga con el Real Madrid, ha sido protagonista con su club, con goles muy importantes, y lo habrá sido también con su selección si levanta el trofeo en Berlín. Nadie en el planeta fútbol habrá logrado lo que Jude en esta campaña.

Una temporada sobresaliente de Bellingham

En 42 partidos con el Real Madrid, sumando más de 3.600 minutos, Jude Bellingham ha marcado esta temporada 23 goles y ha repartido 13 asistencias. Todo eso lo ha hecho en su primera temporada de blanco y con solamente 21 años. Carlo Ancelotti lo colocó en una posición mucho más cercana al área y él ha respondido con una actuación sobresaliente. Sin duda podemos decir que ha sido uno de los grandes culpables de los éxitos de la casa blanca en esta campaña.

En la Eurocopa con Inglaterra lleva dos goles de máxima importancia, ha jugado prácticamente todos los minutos del torneo, y es el gran líder en el centro del campo para Southgate. Es su pilar para todo. Anotó el tanto de la victoria ante Serbia en la primera jornada de fase de grupos y mandó el partido contra Eslovaquia a la prórroga con un golazo de chilena en el descuento.

Líder en el Real Madrid y líder con Inglaterra. Si Jude Bellingham gana esta Eurocopa no habrá discusión en decir que será el máximo favorito para ganar el próximo Balón de Oro. De cara a la final contra España, físicamente no llega en su mejor momento. Lleva acumulados muchos minutos en sus piernas y ha llegado al tramo final totalmente fatigado. Ya admitió ante los medios que si hubiese habido prórroga en la semifinal no estaba seguro de poder aguantarla. Pero ha demostrado que lleva un carácter y gen ganador, que intentará poner sobre la mesa ante esta gran España el domingo en Berlín.