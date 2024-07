Jude Bellingham amenaza a España como líder de Inglaterra

La Inglaterra de Jude Bellingham será la rival de España en la final de la Eurocopa 2024 en Berlín. Los detalles se fueron del lado de los ingleses ante Holanda en un partido muy complejo para el jugador del Real Madrid, que no estuvo cómodo, pero jugó el partido completo, clave en la gestión de la pelota en los últimos compases. Bellingham no tuvo su mejor noche, pero no pudo acabar más feliz…

Ante Holanda no fue el partido más cómodo para Bellingham, que estuvo muy encimado por parte de todos y cada uno de los jugadores de la Oranje. De hecho, en los primeros compases del partido se llevó un buen golpe en la ceja que requirió de asistencia médica por un pequeño corte. El madridista tuvo que aparecer en zonas muy alejadas del área.

Jude Bellingham se posicionó mayormente por el perfil zurdo, cerca de Trippier y de un Foden que fue protagonista, no solo con ocasiones, sino también por su movilidad constante. El madridista estuvo buscando su perfil más hábil para recibir y mirar al área en la mayor cantidad de ocasiones posible, pero el cuadro holandés fue muy agresivo con él, no dejándole respiro. Con Declan Rice y Mainoo, la creatividad del centro del campo inglés depende en gran medida de Bellingham y Foden, quienes deben estar involucrados en todo: desde la creación de juego hasta el último pase y la presencia en el área, como acostumbra. Por esta razón, en muchos momentos se pudo ver al jugador del Real Madrid en su propio campo.

No estuvo cómodo Bellingham y fue en gran medida por un Schouten que estuvo encima de él todo el partido, fue su sombra. Era la misión que le tenía encomendada Ronald Koeman, consciente de qué es capaz el madridista si se le deja espacio y tiempo para pensar, si se le da libertad y se mueve por donde quiere. Jude no se cansó tampoco de tirar desmarques en un intento por zafarse de su marca. De hecho, el madridista solo falló tres pases en todo el primer tiempo…

Durante el segundo tiempo Jude Bellingham tuvo los mismos problemas y, para demérito de Inglaterra, ahora no aparecía con tanta soltura Foden, que estaba manteniendo arriba con peligro a los ingleses. El madridista lo intentó de todas las formas posibles, especialmente tirando desmarques para el balón largo de Rice, pero la defensa holandesa estuvo muy atenta en todo momento. Pese a ello, la confianza de Southgate en el madridista es total y le mantuvo sobre el terreno de juego por delante de otros como Foden o Harry Kane, sustituidos en la recta final del segundo tiempo con el 1-1 en el marcador.

Y el partido lo acabó desequilibrando uno de los que entró al final, Watkins, en una acción preciosa con desmarque y definición de delantero caro, para poner el 1-2 en el minuto 90, noqueando por completo a los holandeses. Bellingham regaló una bombona de oxígeno completa con una falta ya en el 94 donde acabó el partido y se definió el rival de España en la final de la Eurocopa 2024.