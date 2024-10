Por qué Lamine Yamal no juega con España el partido ante Serbia

Lamine Yamal no juega el partido de la selección española que se disputa este martes en Córdoba entre España y Serbia. El jugador del Barcelona no está en el equipo de Luis de la Fuente en el que hubiera sido un nuevo encuentro clave para el joven futbolista español. Lamine Yamal sí estuvo en el primer duelo ante Dinamarca, encuentro que se jugó en Murcia el pasado sábado, pero no está en este partido ante Serbia que corresponde a la cuarta jornada de la Liga de las Naciones. La ausencia de Lamine Yamal con España se debe a una razón de fuerza mayor: está lesionado.

Lamine Yamal no puede jugar este encuentro entre España y Serbia en Córdoba porque sufrió molestias físicas en el último partido de la selección española ante Dinamarca. El futbolista, de 17 años, abandonó la concentración de la selección española y regresó el pasado domingo a Barcelona, donde ya está en marcha su recuperación.

Lamine Yamal no tiene ninguna lesión de gravedad, pero sí sufría una sobrecarga, tal y como confirmó la Federación Española de Fútbol, motivo suficiente para que se decidiera que regresara con el club y no se forzara al jugador en este duelo de la Liga de las Naciones. Así, el delantero culé no está disponible para España en este encuentro que se juega en el estadio Nuevo Arcángel de Córdoba. En su lugar entró en la convocatoria. Rodrigo Riquelme.

Lamine Yamal sufre una sobrecarga y lo importante para la RFEF fue siempre «priorizar» la salud del jugador «para evitar cualquier riesgo de lesión». Así, Luis de la Fuente le desconvocó y los servicios médicos de la Federación recogieron que las pruebas que se le hicieron no le detectaban una lesión estructural.

Tal y como contó OKDIARIO, el Barcelona perdió los nervios con Lamine Yamal cuando la Federación tenía claro que no le iba a forzar. El club que preside Joan Laporta presionó como pocas veces ha hecho para que Lamine Yamal abandonase la concentración de España, tal y como ocurrió. La Selección y Luis de la Fuente siempre tuvieron claro que no se iba a forzar al jugador azulgrana.

Esta ausencia de Lamine Yamal en el España-Serbia de Córdoba coincide con un gran momento de forma del futbolista español, una revolución en el fútbol mundial. Tanto es así que con tan sólo 17 años se ha convertido en el futbolista español más valioso de la historia, con un valor de 150 millones de euros y aumentándolo en un 500% en poco más de un año.

España-Serbia de la Liga de las Naciones

Para este partido ante Serbia, Luis de la Fuente sacó el siguiente once inicial: Raya; Pedro Porro, Vivian, Laporte, Cucurella; Zubimendi, Mikel Merino; Fabián, Baena, Oyarzabal; y Morata. El combinado nacional se enfrenta al balcánico en Córdoba en un encuentro que corresponde a la cuarta jornada de la fase de grupos de la Liga de las Naciones.

Si España gana a Serbia, habrá sellado su clasificación para los cuartos de este torneo organizado por la UEFA. Pero si pierde no está ni mucho menos eliminado, ya que todavía quedarán dos jornadas por delante para sellar ese pase a cuartos, ya sea como líder de grupo o como segundo clasificado.