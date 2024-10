El Barcelona perdió los nervios con Lamine Yamal cuando la Federación tenía clara que no le iba a forzar

El Barcelona perdió literalmente los nervios en la mañana del domingo por Lamine Yamal. De hecho, desde que se conoció que abandonó el estadio Enrique Roca con ligeras molestias, la entidad azulgrana puso en marcha la maquinaria de la presión con un sólo objetivo: que su máxima estrella abandonase la concentración de la selección española a toda costa. Objetivo cumplido.

En el seno de la selección española tenían claro que no se iba a forzar a ningún jugador y, por lo tanto, tampoco a Lamine Yamal. Ya hemos tenido ejemplos en esta concentración en la que se ha liberado a futbolistas por pequeñas molestias, incluso cuando estaban evolucionando positivamente, como ha sucedido con Yeremy Pino. No es el momento de correr riesgos con absolutamente nadie.

Por lo tanto, cuando Lamine Yamal se despertó y se sometió a pruebas médicas, se decidió que iba a regresar a la Ciudad Condal. No obstante, desde el Barcelona estuvieron en comunicación constante con la Federación Española de Fútbol para saber cómo estaba su jugador. Los servicios médicos de España tenían que hacerle las pertinentes pruebas médicas, pero desde la entidad azulgrana no dudaron comenzar a filtrar que la intención de la selección española era no liberar al jugador y que se quedase con el resto de sus compañeros para jugar contra Serbia en Córdoba. Nada más lejos de la realidad.

Lamine Yamal sufrió una sobrecarga, y tal y como anunció la RFEF, lo importante ahora es «priorizar» la salud del jugador «para evitar cualquier riesgo de lesión». Así, Luis de la Fuente le desconvocó y los servicios médicos de la Federación recogieron que las pruebas que se le han hecho no le detectan una lesión estructural.

Lamine Yamal abandonó el estadio Enrique Roca de Murcia cojeando de su pierna izquierda y con molestias musculares. Una dolencia que ya hizo saltar las alarmas en el seno de la selección española y del Barcelona en la noche del sábado. El jugador del Barcelona, que jugó 93 minutos frente a Dinamarca, hasta que fue sustituido por Sergio Gómez, regresó tras el encuentro a Madrid junto al resto de sus compañeros y en las próximas horas los servicios médicos de la Federación Española de Fútbol evaluarán su estado físico. Si las molestias persisten, será sometido a pruebas médicas para conocer si hay lesión.

Lamine Yamal, que fue sustituido en la convocatoria por Rodrigo Riquelme, se une al parte de bajas de la selección española en este parón. El primero en caer, el más grave, fue Dani Carvajal. Después, han ido cayendo Ferran Torres, Bryan Gil y Nico Williams. Así, el jugador del Barcelona no estará en el partido de España ante Serbia en Córdoba de la Liga de las Naciones.