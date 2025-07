Vicky López: «Tenemos la espinita de los Juegos contra Alemania y queremos revancha»

Es la gran promesa del fútbol español y, a sus 18 años, disputará este miércoles las semifinales de la Eurocopa 2025 ante Alemania. Vicky López (Madrid, 2006) es la benjamina de esta España que busca citarse con la historia en Zúrich. Brilló en los dos primeros encuentros, cuando tuvo que hacer el papel de Aitana, y ha continuado rindiendo al máximo cuando se le ha vuelto a dar la oportunidad. Antes del encuentro ante las germanas, en el que buscan «revancha» tras lo sucedido en los Juegos Olímpicos, donde las dejaron sin medalla, Vicky atiende a OKDIARIO.

Criada en el barrio madrileño de Vallecas, aprendió a jugar al fútbol en la calle, donde pasaba «casi todo el día» con el balón junto a su hermano y amigos. A la vieja usanza. De ahí, el talento y el descaro que la llevaron a ganar el Golden Girl, trofeo que reconoce a la mejor futbolista joven de Europa. Y, en esta Eurocopa, Vicky es una de las grandes revelaciones. Además, es una de las jugadoras que ha dado más vida en Lausana al grupo durante la concentración y admite que está encantada de poder «sacar una sonrisa cada día» a sus compañeras.

Pregunta: ¿Qué tal está?

Respuesta: Bien. Muy bien, muy contenta.

P: Tiene 18 años, es la mayor promesa del fútbol español y una de las sensaciones de la Eurocopa. No sé si ha estado al tanto de todo lo que se ha hablado de usted durante el torneo.

R: Trato de no escuchar mucho el ruido que hay fuera. Sí que me llegan cosas, pero nada, me escucho a mí y a mis emociones. Saber que lo que depende de mí lo tengo que explotar. Me he sentido muy cómoda en estos partidos. Muy contenta también por el debut, por las dos titularidades.

P: Llama mucho la atención ese descaro propio de su juventud. Es algo que comparte con Lamine Yamal. Jugando los dos en el Barcelona, se les compara. ¿Cómo lo lleva?

R: Bueno, yo creo que sí, que ese desparpajo es de la juventud. También de cómo he crecido desde pequeña, jugando con mi hermano, con mis amigos… todo el día prácticamente. Al final, Lamine es Lamine y yo soy yo. Yo tengo que seguir mi camino.

P: Él es el Golden Boy y usted la Golden Girl. ¿Qué tal se llevan?

R: Bien. No somos amigos, pero nos llevamos bien.

P: Desde que era pequeña se veía que llegaría lejos (debutó en Liga F con 15 años) pero, ¿se imaginaba estar en una Eurocopa tan joven?

R: Para nada. Yo jugaba porque me lo pasaba superbién, mi sueño siempre era ser futbolista profesional, que mi familia viniese a verme jugar en estadios llenos, pero no me imaginaría ni mucho menos que con 18 años lo estuviese consiguiendo. Los primeros años que ya estaba en el fútbol profesional me costaba analizarlo, no lo disfrutaba tanto. Este año he hecho un buen trabajo mental y ahora disfruto, doy valor a dónde estoy y puedo decir que uno de mis sueños se ha cumplido.

P: ¿Y qué falta por cumplir?

R: Mucho, realmente. Empezando por ganar esta Eurocopa. Quiero también conseguir la titularidad aquí en España y, obviamente, también con el Barça.

P: Es difícil porque juega en una posición en la que sus dos competidoras son las mejores del mundo, como Alexia y Aitana. ¿Eso le desanima o le motiva más para superarse?

R: Trato siempre de dar lo mejor de mí. Hay cosas que no dependen de mí, obviamente. Pero el trabajar día a día, el no quejarme, el seguir sacrificando cosas, seguir formándome… es lo que tengo que tener en mente. Disfrutar del proceso y disfrutar de jugar con ellas, porque tengo la suerte de poder entrenar con las mejores jugadoras del mundo. Estoy segura de que eso me está haciendo mejor jugadora y, de cara a futuro, será un punto clave en mi carrera.

P: Ha ganado ya todo a nivel de clubes con el Barça y sólo le queda hacerlo con la Selección, con la que ya tiene una Liga de Naciones. Habrá que seguir por la Eurocopa…

R: Sí. Es uno de mis torneos favoritos. Nunca lo he ganado con las inferiores. Me quedé dos veces a las puertas de poder ganar esa final. Estamos muy enfocadas en ir día a día en lo que queda de campeonato y ojalá que se dé todo.

P: Con las inferiores fue poco, porque desde los 17 años está aquí…

R: Bueno, estuve en dos finales de Eurocopa. Nos dejamos todo por llevar a España a lo más alto y no fue posible. Pero bueno, ahora mis compañeras (de la sub-19) lo han podido conseguir y supercontenta por ellas.

P: Incido mucho en su juventud, pero es que con 18 años sorprende el rendimiento que da en el Barcelona y con España. ¿Dónde está su techo?

R: Me gusta ir día a día y no pensar en el futuro. Disfrutar del proceso, disfrutar de aprendizaje… Ojalá verme en unos años y ver que he mejorado muchísimo. Obviamente, sueño en grande. Sueño con conseguir jugando muchísimos años más en la élite, seguir teniendo a mi familia cerca para poder verme disfrutar, viéndome jugar en el campo y conseguir muchísimos más trofeos.

P: ¿Tiene aquí a su familia? ¿Han venido a verla?

R: Viene parte de mi familia a semis.

P: Y se quedarán hasta el domingo…

R: No, no, no, ojalá (risas). En caso de pasar, hacen un relevo y viene la otra parte de la familia.

P: Contra Suiza se sufrió mucho y no sé si llegaron a desesperarse, porque daba la sensación de que era el día en el que el balón no quería entrar.

R: Yo en el banquillo sí. Ha habido partidos en que dominas, llegas, hay palos y no termina de entrar el balón. Nuestro pensamiento no puede ser así, tiene que ser de tranquilidad. Es algo que hemos mejorado como equipo. Que si vamos 1-0 o 0-0 no signifique nada, que sigamos concentradas en el plan, en hacerlo bien, en seguir asociándonos, no ir cada una por nuestra cuenta. Tuvimos la paciencia necesaria. No sólo somos 11 jugadoras, tenemos una plantilla supercompetitiva. Se pudo ver que los cambios aportaron un montón y ese es uno de nuestros puntos fuertes ahora mismo.

P: Una de las derrotas más dolorosas que han tenido últimamente fue contra Alemania en los Juegos Olímpicos. ¿Tienen ganas de revancha?

R: Por supuesto. Es una de las mejores selecciones. Te han ganado en el último partido. Eestá esa espinita. Tampoco queremos centrarnos mucho en el pasado, porque ahora tenemos nuevas jugadoras y ellas también. Hay que concentrarse en cómo vienen jugando ahora y en hacer un buen plan de partido.

P: Aitana y usted dijeron que querían prórroga en el Francia-Alemania y la hubo. Llegan con más cansancio y con cuatro bajas. ¿Hasta qué punto es una ventaja para España?

R: No tenemos que pensar así. Es una realidad que están más cansadas. Desde los primeros minutos empiezan con una menos y aguantan. Eso dice mucho de cómo son de fuertes, del físico que tienen, de esa fuerza mental que tienen. No podemos relajarnos, porque han aguantado hasta una prórroga con una menos y es una gran selección.

P: Últimamente, España ha tenido malas experiencias con los penaltis. Si hay una tanda, ¿Vicky es de las que coge el balón o de las que prefiere que tire otra?

R: Soy una persona valiente. Me gusta tirar penaltis y hay gente que no. Si estoy en el campo y si me dan la oportunidad de coger el balón, sin duda.

P: El otro día apareció con un vendaje en la cabeza que asustó, pero luego nos enteramos que era una apuesta con Cata Coll. ¿Qué fue?

R: No se puede decir, no se puede decidir. Sólo fue una apuesta que dicen que la perdí, pero en realidad la gané.

P: Por lo que hemos visto en redes, es una de las animadoras de este vestuario…

R: Sí. Soy una de las que da vida. Soy más joven, No tengo más… no sé cómo decirlo, más ritmo. Soy más pesada, pero eso le viene bien al equipo. O eso espero. Me gusta poder sacar una sonrisa cada día a alguna jugadora.