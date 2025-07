Vicky López: «A Francia le hemos ganado y con Alemania tengo la espinita de los Juegos»

Con el pase a semifinales de la Eurocopa 2025 ya certificado, Vicky López ha atendido a los medios en Lausana. España ha vuelto a su cuartel general después de ganar en cuartos de final a la anfitriona Suiza, en Berna, y la benjamina de la Selección ha comparecido tras la sesión de activación posterior al partido, en el Juan Antonio Samaranch. Allí, ha hablado sobre el posible rival en semis: «Francia llega invicta, ambas son grandes selecciones. Me gustaría una prórroga como dijo Aitana, a Francia le ganamos la última vez y la espinita de los Juegos con Alemania… al final me gustaría una prórroga y penaltis».

No fue un partido sencillo ante Suiza, pero España logró la clasificación para semifinales y la euforia no pudo ser mayor entre las jugadoras. «Había felicidad, el bus no podía arrancar por estar celebrando, contentas por el pase invictas a semifinales, ahora a descansar y mejorar los pequeños detalles», destacó sobre la consecución del pase en Berna.

La futbolista destacó que, pese a las dificultades planteadas por Suiza, disfrutaron del encuentro: «No sólo estamos disfrutando en el campo, también estamos haciendo que la gente disfrute. Es muy bonito que haya tanta gente apoyando y viéndonos. Seguimos construyendo una historia y cuanto más gente, más fácil».

«Estamos enganchando a la gente y eso dice mucho de cómo estamos trabajando. Estoy muy contenta porque están pudiendo disfrutar del juego de España y mi gente de los minutos que he podido tener», ha continuado Vicky López, antes de señalar que han «madurado como equipo» y que no tienen «prisas» por adelantarse en el marcador.

La estrella del partido fue Athenea, que marcó y provocó un penalti, aunque luego se fallara. Sobre la delantera del Real Madrid ha dicho que «está como un toro» y que «está haciendo una gran Eurocopa». «Estamos muy contentas de que esté tan bien. Hay que aceptar el rol de cada una, hay compañeras que no han podido disputar muchos minutos pero si tuvieran la oportunidad lo harían igual de bien», ha apuntado.

Sobre su posición favorita en el terreno de juego, ha sorprendido, diciendo que es la de extremo izquierdo, «aunque la gente no lo crea». Con Tomé nunca ha jugado ahí, puesto que la utiliza más como interior. A Vicky no le importa: «Donde me pongan trato de dar lo mejor de mí».

Por último, ha hablado sobre la carga de minutos de algunas jugadoras. Algo a lo que se refirió Aitana en la rueda de prensa posterior al partido contra Suiza: «No me pesan las piernas, pero en España tenemos una plantilla supercompetitiva que podría ser titular cualquier jugadora. También creo que a nivel mental estamos trabajando muy bien y aceptando nuestro rol, con entrenamientos supercompetitivos que nos está llevando a hacer un buen campeonato».